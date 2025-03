Tegenslag voor Patrick Kluivert en Indonesië, drie dagen voor cruciaal duel met Bahrein

Tegenslag voor Indonesië en bondscoach Patrick Kluivert in aanloop naar het cruciale duel met Bahrein van dinsdag in de WK-kwalificatiecyclus. Mees Hilgers heeft een liesblessure opgelopen en inmiddels teruggekeerd naar FC Twente om verder te werken aan zijn revalidatie.

Hilgers had donderdag een basisplaats bij Indonesië, dat in de debuutwedstrijd van Kluivert als bondscoach met 5-1 werd afgedroogd door Australië. De verdediger moest na een uur de strijd staken vanwege de kwetsuur aan de lies.

Twente meldt zaterdag via X dat Hilgers naar Nederland terugkeert en dinsdag niet inzetbaar is voor Kluivert. Het is nog onduidelijk of de centrumverdediger op tijd fit is voor de derby met Heracles Almelo op 30 maart.

Kluivert moet in ieder geval één wijziging doorbrengen in zijn opstelling voor de cruciale ontmoeting met Bahrein van dinsdag. Indonesië moet winnen om uitzicht te houden op het WK van 2026 dat wordt georganiseerd door de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Door de harde nederlaag van donderdag is Indonesië afgezakt naar de vierde plaats in de Aziatische kwalificatiepoule. De eerste twee plaatsen, in bezit van het reeds geplaatste Japan en Australië, zijn definitief onhaalbaar voor de ploeg van Kluivert.

Met de derde en huidige vierde plaats gaat Indonesië verder in de vierde ronde van de Aziatische WK-kwalificatie. Men heeft momenteel zes punten, net als nummer drie Saudi-Arabië en nummer vijf Bahrein. Bij winst dinsdag blijft de hoop op het WK levend voor Indonesië. De aftrap is om 14:45 Nederlandse tijd.

Hilgers (23) staat inmiddels op drie interlands voor Indonesië. De verdediger van FC Twente. beleefde vorig jaar oktober tegen Bahrein (2-2) zijn debuut als international.