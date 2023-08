Te Kloese laat transfersom voor Nieuwkoop lager uitvallen dan verwacht

Donderdag, 10 augustus 2023 om 13:14 • Wessel Antes • Laatste update: 13:15

Feyenoord gaat slechts 2 miljoen euro betalen voor de diensten van Bart Nieuwkoop, zo meldt De Telegraaf donderdag. Een dag eerder schreef de ochtendkrant nog over een bedrag van 3,5 miljoen euro. In totaal kan de transfersom uitkomen op 2,5 miljoen, mocht Nieuwkoop de bonussen verzilveren. Ook heeft Union Sint-Gillis een doorverkooppercentage bedongen.

Woensdag kwam journalist Martijn Krabbendam van Voetbal International met de primeur dat Feyenoord dicht bij de komst van Nieuwkoop is. De Rotterdammers wilden sowieso al een rechtsback halen om te concurreren met Marcus Pedersen, los van het eventuele vertrek van Lutsharel Geertruida naar RB Leipzig. Fabrizio Romano kwam vervolgens met het nieuws dat die transfer op afketsen staat, maar dat zal de transfer van Nieuwkoop naar Feyenoord dus niet in de weg staan.

Volgens De Telegraaf staat Nieuwkoop te springen om terug te keren bij Feyenoord, aangezien hij zich ‘een echte Feyenoorder voelt’. Eerder droeg hij tussen 2015 en 2021 het shirt van de Rotterdammers na er de jeugdopleiding te hebben doorlopen. Nieuwkoop leverde als vervanger van de geblesseerde Rick Karsdorp een aanzienlijke bijdrage in het behalen van de landstitel in 2017. Vervolgens raakte hij uit de gratie, waarna hij in 2021 transfervrij naar het Belgische Union vertrok.

Bij Union ontwikkelde Nieuwkoop zich de afgelopen jaren tot een uitstekende rechtsback. Toen de voormalig jeugdinternational zich in Brussel meldde was de club net gepromoveerd, maar inmiddels zijn les Unionistes niet meer weg te denken uit de Belgische top. Nieuwkoop speelde in totaal 92 officiële wedstrijden voor Union, waarin hij goed was voor 8 doelpunten en 11 assists. Volgens Transfermarkt is hij zo’n 3 miljoen euro waard, maar Dennis te Kloese heeft daar dus nog een miljoen vanaf gesnoept.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.