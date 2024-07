Oussama Tannane onthult twee Eredivisie-clubs waar hij zijn carrière wel wil afsluiten

Oussama Tannane (30) hoopt zijn spelersloopbaan af te sluiten in Nederland. In gesprek met ESPN geeft de middenvelder van Umm Salal uit Qatar aan graag zijn schoenen aan de wilgen te hangen na een tweede dienstverband bij NEC of Heracles.

Met zijn huidige werkgever is Tannane momenteel op trainingskamp in het Limburgse Horst. Over een week oefent Umm Salal tegen Heracles, alvorens 9 augustus de competitie in Qatar wordt afgetrapt.

"Ik heb het erg naar mijn zin in Qatar", vertelt de creatieveling. "Een islamitisch land is voor mij zeker een pluspunt. Ook het weer is een punt. Nederland is een heerlijk land om in te wonen, maar als het weer grauw wordt, word je depressief."

Op het moment dat Tannane naar de oliestaat vertrok in de zomer van 2023, kon hij ook opteren voor een langer verblijf bij NEC. "Ik ging met moeite weg uit Nijmegen. Ik kon het contract dat ik hier kreeg aangeboden alleen niet weigeren. Ik heb gelukkig wel nog een bedrag opgeleverd, dus ze hebben wat aan me kunnen verdienen."

De linkspoot heeft in Qatar een contract voor nog één seizoen. Daarna keert hij mogelijk terug naar Nederland. "Ik heb één belofte gedaan aan mezelf en dat is dat ik eindig bij NEC of Heracles. Dat zijn mijn clubs. Daar heb ik toch wel een warm gevoel bij."

De Nederlandse club waarvoor Tannane de meeste wedstrijden speelde, is Vitesse. Toch geniet een terugkeer in Arnhem niet de voorkeur.

Verder speelde de elfvoudig international van Marokko in Nederland voor FC Utrecht en sc Heerenveen. Tannane is daarnaast afkomstig uit de jeugdopleiding van PSV.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!