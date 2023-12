Tadic, Dzeko en Szymanski schieten Fenerbahçe naar derbyzege op Besiktas

Fenerbahçe heeft de topper tegen Besiktas in winst weten om te zetten. De Gele Kanaries waren met 1-3 te sterk voor de Zwarte Adelaars. Edin Dzeko bezorgde de gasten al een snelle voorsprong, waarna Alex Oxlade-Chamberlain voor de gelijkmaker zorgde. Dusan Tadic benutte én miste een strafschop na rust, waarna Sebastian Szymanski het duel in blessuretijd in het slot gooide. Dankzij de zege komt Fenerbahçe weer in punten (40) gelijk met Galatasaray, terwijl Besiktas met 26 punten en een vierde plaats ver achterloopt.

Besiktas-trainer Riza Çalimbay kon niet beschikken over enkele belangrijke spelers, zoals Valentin Rosier, Arthur Masuaku en Milot Rashica. Ante Rebic en Cenk Tosun waren er wel bij. Zij moesten vanaf de zijkanten voor de aanvoer richting spits Jackson Muleka zorgen. Bij Fenerbahçe had trainer Ismail Kartal basisplaatsen in huis voor onder meer Ferdi Kadioglu, Tadic en Szymanski, terwijl Jayden Oosterwolde op de bank begon.

In de tiende minuut pakte Fenerbahçe de leiding. Kadioglu kapte zijn directe tegenstander uit en gaf mee aan Tadic, die op zijn beurt Dzeko vond. De Bosniër tikte van dichtbij simpel binnen: 0-1. Een perfecte start dus voor Fenerbahçe, dat het balbezit had en eigenlijk niets te duchten had van het tegenvallende Besiktas.

Toch zou het goede gevoel alweer snel verdwijnen bij de bezoekers. Alexander Djiku verkeek zich totaal op Tosun, die er met de bal vandoor ging richting de zestien. De spits kapte en werd onderuitgehaald door Samet Akaydin: strafschop. Een opstootje volgde en na gele kaarten voor Akaydin, Dzeko, Fred en Rebic schoot Oxlade-Chamberlain de penalty binnen: 1-1.

Al snel leek Fenerbahçe de schade te repareren. Weer had Kadioglu een prima voorzet in huis vanaf links. Irfan Can Kahveci was op er op tijd bij, raakte de bal vol op zijn wreef en zag de bal uiteenspatten op de lat. Op slag van rust kreeg Fenerbahçe nog een uitgelezen kans, ware het niet dat Kahveci in de een-op-een stuitte op Mert Günok.

De tweede helft was nog geen minuut oud toen Fred Fenerbahçe eigenlijk op voorsprong had moeten zetten. Szymanski liet de bal handig gaan voor Fred, die in alle vrijheid en vanaf randje zestien centimeters naast schoot. Beide ploegen werden dreigend rondom de zestien van de tegenstander, al kwamen ze net niet tot de reuzenkansen waar zij naar zochten. Zo zag Szymanski een schot geblokkeerd worden door een Besiktas-verdediger.

Na een uur werd Szymanski gevloerd door Eric Bailly. De scheidsrechter wuifde het in eerste instantie weg, tot ongeloof van Fenerbahçe. Na een VAR-check ging de bal alsnog op de stip en schoot Tadic raak: 1-2. Hoewel Besiktas zich regelmatig voor het doel bleef laten zien, was Fenerbahçe veruit de gevaarlijkere ploeg. Zo liet Djiku na om zijn fout bij de 1-1 goed te maken door uit een hoekschop naast te koppen en schoot Dzeko ternauwernood voorlangs.

Tayfur Bingöl leek daarna rood te krijgen voor het neerhalen van Szymanski, maar de arbiter kwam terug op zijn beslissing toen bleek dat Bailly nog in de buurt stond. De Ivoriaan speelde vlak voor tijd een ongelukkige hoofdrol, door een voorzet van Szymanski met zijn hand te beroeren. Na een VAR-check ging de bal op de stip en de penalty werd dankzij een knappe redding van Günok gemist door Tadic. Szymanski besliste het duel alsnog door gekruld raak te schieten: 1-3.

Wéér een penalty… en wéér raak! ?? De VAR moet eraan te pas komen, maar zoals wel vaker is Dusan Tadic een zekerheidje vanaf 11 meter en staat Fenerbahçe op voorsprong ??#ZiggoSport #SüperLig #BJKvFB pic.twitter.com/qYIYBGKMFC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 9, 2023

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Fenerbahçe 15 13 1 1 29 40 2 Galatasaray 15 13 1 1 22 40 3 Kayserispor 14 7 5 2 5 26 4 Besiktas 15 8 2 5 3 26 5 Adana Demirspor 15 6 5 4 8 23 6 Trabzonspor 14 7 2 5 6 23 7 Antalyaspor 15 6 5 4 5 23 8 Kasımpaşa 15 6 3 6 -4 21 9 Rizespor 14 6 3 5 -5 21 10 Hatayspor 14 4 6 4 3 18 11 Fatih Karagümrük 15 4 5 6 4 17 12 Ankaragücü 14 4 5 5 0 17 13 Sivasspor 14 3 6 5 -7 15 14 Gaziantep FK 14 5 0 9 -8 15 15 Konyaspor 14 3 5 6 -5 14 16 Samsunspor 15 4 2 9 -8 14 17 Pendikspor 14 3 4 7 -15 13 18 Medipol Basaksehir 14 3 3 8 -6 12 19 Alanyaspor 14 2 5 7 -12 11 20 İstanbulspor 14 2 2 10 -15 8

