Tadic baalt van geschrapte winnende goal, maar beelden geven arbitrage gelijk

Zondag, 12 november 2023 om 19:01 • Rian Rosendaal

Fenerbahçe is zondag niet verder gekomen dan een 0-0 gelijkspel tegen Adana Demirspor, dat wordt getraind door Patrick Kluivert. De bezoekers leken in de slotfase en via Dusan Tadic nog te winnen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Fenerbahçe komt in punten (31) gelijkl met Galatasaray en is op doelsaldo de nieuwe koploper. Cim Bom verloor zaterdag met 2-1 op bezoek bij Hatayspor.

Bijzonderheden:

Na een weinig enerverende eerste helft leek Adana Demirspor kort na rust op 1-0 te komen. Andreaw Gravillon had echter pech dat zijn keiharde uithaal van afstand op de lat belandde. Met nog vier minuten op de klok tikte Tadic de 0-1 binnen voor Fenerbahçe, na een slimme pass in de draai van invaller Michy Batshuayi. De grensrechter oordeelde echter buitenspel van laatstgenoemde op het moment dat hij de bal vanuit het middenveld kreeg aangespeeld. Tadic was het er duidelijk mee oneens, maar de beslissing werd niet meer teruggedraaid. Er kwamen zeven minuten aan blessuretijd bij, maar dat was onvoldoende voor de titelkandidaat om alsnog de winst naar zich toe te trekken.

????????, Dušan Tadic! ???

Adana Demirspor - Fenerbahçe 0-0