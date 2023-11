Sylla Sow van held naar schlemiel in enerverende slotfase in Nijmegen

Zondag, 26 november 2023 om 16:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:44

NEC is er zondag voor de zesde keer op rij niet in geslaagd om te winnen in de Eredivisie. Trainer Rogier Meijer zag zijn elftal in de regenachtige Goffert dapper strijden tegen Go Ahead Eagles en in extremis een punt pakken: 1-1. Sylla Sow leek de held van de bezoekers te worden, maar Mathias Ross bracht redding voor de thuisclub. De laatste zege van NEC dateert van 23 september, toen FC Utrecht met 3-0 werd verslagen. NEC staat inmiddels veertiende en moet zich echt zorgen gaan maken.

Een curieus moment vlak voor de aftrap in Nijmegen: Magnus Mattsson was misselijk en moest overgeven, maar kon desondanks gewoon starten tegen Go Ahead. De aanvallende middenvelder uit Denemarken leek na vijf minuten zelfs te scoren, maar vanwege hands van spits Koki Ogawa ging er een streep door het doelpunt van het fel begonnen NEC.

De niet geheel fitte Mattsson was enkele minuten later wederom niet gelukkig. Zijn kopbal van dichtbij werd namelijk vakkundig onschadelijk gemaakt door de alerte doelman Jeffrey De Lange. Ogawa schreeuwde na 35 minuten tevergeefs om een strafschop na een licht duwtje en de spits van NEC had in de slotffase van de eerste helft de pech dat De Lange ook zijn inzet pareerde.

Go Ahead kroop na rust wat meer uit de schulp en nam het initiatief. Victor Edvardsen schoot net naast in kansrijke positie, tot opluchting van NEC. De thuisploeg bleef het proberen in aanvallend opzicht, maar stuitte steeds op het hechte blok van de bezoekers. Het werd steeds meer duidelijk dat scoren een utopie bleek in de natte Goffert.

Wat is er aan de hand met Magnus Mattsson? ??#necgae pic.twitter.com/0jAogqJqkY — ESPN NL (@ESPNnl) November 26, 2023

Trainer René Hake bracht bij Go Ahead vers bloed voor de slotfase: Enric Llansana en Sylla Sow namen de plaatsen in van Victor Edvardsen en Evert Linthorst. Aan de kant van NEC moest Elayis Tavsan als invaller voor de verlossende treffer zorgen, als vervanger van de moegestreden Youri Baas. De zo gewenste goal kwam er echter niet niet voor NEC, maar wel voor Go Ahead.

NEC leek de zo bevrijdende treffer te maken met nog luttele minuten op de klok. Een schot van buiten de zestien van Bart van Rooij werd tot doelpunt verwerkt door Ogawa. Laatstgenoemde deed dat echter in buitenspelpositie, waardoor het juichen van de aanhang van de Nijmegenaren van korte duur was.

Waar iedereen zich leek te hebben verzoend met een doelpuntloos gelijkspel, sloeg Go Ahead keihard toe. Thibo Baeten ging goed door op links en het was de alerte Sow die Jasper Cillessen bij de eerste paal verschalkte met een intikker: 0-1. Grote vreugde bij de spelers van the Eagles en de meegereisde fans, die bekertjes het veld opgooiden. Het spel lag hierdoor circa een kwartier stil.

NEC kwam getergd uit de kleedkamer en poetste de achterstand binnen veertig seconden weg. De in de 82ste minuut ingevallen Ross was bij een hoekschop zijn directe bewaker Sow te slim af en kopte onberispelijk de 1-1 binnen. Het bleef tot het einde tot spannend in Nijmegen, maar een winnaar kwam er niet meer. NEC speelde zodoende voor de vijfde keer op rij gelijk.