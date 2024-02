Swingend Liverpool dankt vooral Gakpo en teruggekeerde Mohamed Salah

Liverpool heeft zaterdagmiddag voor het eerst in de Premier League een uitoverwinning geboekt op bezoek bij Brentford FC. De ploeg van manager Jürgen Klopp maakte een volwassen indruk en zegevierde met 1-4. Mohamed Salah luisterde zijn rentree op met een goal en een assist en ook Cody Gakpo was trefzeker. Diogo Jota viel uit met een ogenschijnlijk zware blessure.

Bij aanvang van het duel tussen Brentford en Liverpool verschenen met Virgil van Dijk en Mark Flekken twee Nederlanders aan de aftrap. Cody Gakpo en Ryan Gravenberch moesten genoegen nemen met een plek op de bank. Salah zat voor het eerst sinds weken weer bij de wedstrijdselectie.

Hoewel Brentford sterk voor de dag kwam, was de eerste goede kans van de wedstrijd voor Liverpool. Na een knappe solo van de jonge Conor Bradley moest Flekken handelend optreden. Ook op de rebound van Jota had de Nederlandse goalie een goed antwoord.

Vervolgens was het de beurt aan Brentford en de in vorm verkerende Ivan Toney. De spits schoot eerst rakelings voorlangs en zag daarna een inzet gekeerd worden door Caoimhín Kelleher. Laatstgenoemde stond als vervanger van Alisson Becker tussen de palen bij the Reds.

Na een half uur spelen kwam Gravenberch binnen de lijnen voor de geblesseerde Curtis Jones en zette Darwin Núñez de gasten niet veel later op voorsprong. Jota won het kopduel en stuurde zijn Uruguayaanse ploeggenoot alleen op Flekken af. Met een sublieme lob maakte Núñez het af: 0-1.

Liverpool doorbrak daarmee een moeilijk eerste half uur, waarin de ploeg amper tot kansen wist te komen. Grote domper was het uitvallen van Jota op slag van rust. De onfortuinlijke Portugees zag een tegenstander op zijn knie landen en moest met brancard van het veld worden gedragen. Salah kwam in de ploeg voor hem.

De Egyptenaar toonde meteen zijn klasse en eiste met een goal en een assist een hoofdrol op. Eerst stelde hij Alexis Mac Allister in staat om van dichtbij te scoren, om tien minuten later op aangeven van Gakpo zelf de 0-3 tegen de touwen te schieten.

Brentford deed in de persoon van Toney nog wel iets terug (rebound), maar moest toezien hoe het slotakkoord andermaal van Liverpool kwam. Na geklungel bij Nathan Collins had Gakpo de hoek voor het uitzoeken: 1-4. Voor Flekken werd het zo een middag om snel te vergeten.

