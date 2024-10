'Sven Mislintat heeft voor 100 miljoen euro schade aangericht bij Ajax'

Sven Mislintat heeft in zijn periode als technisch directeur voor circa honderd miljoen euro schade aangericht bij Ajax, zo weet sportmarketeer Chris Woerts te melden in de podcast SportClash. De Amsterdammers liepen vanwege tegenvallende sportieve prestaties deelname aan het WK voor clubs mis en bovendien draaide de club verliezen op transfergebied.

“Champions League halen is dit seizoen wel echt cruciaal voor Ajax”, zo begint Woerts in de podcast. “In de Eredivisie krijgt de club ongeveer elf miljoen euro aan tv-gelden, terwijl het startgeld voor de Champions League 38,6 miljoen euro is.”

“Als Ajax nou een stabiel afgelopen jaar had gedraaid, dan hadden ze zich gekwalificeerd voor het WK voor clubs in de Verenigde Staten. Dat had ze - schrik niet - vijftig miljoen euro aan startgeld opgeleverd.”

“Sven Mislintat heeft meer schade aangericht dan iedere andere technisch directeur. Het is ongelooflijk, bizar. Ik denk dat de schade van het beleid van Mislintat ongeveer honderd miljoen euro is.”

“Hij heeft voor ongeveer 115 miljoen euro aan spelers gehaald die ze voor weinig geld hebben kunnen verkopen”, vervolgt Woerts. “Ze hebben verlies geleden.”

“Bovendien hebben ze ook nog twee puntjes te weinig gehaald om zich te kwalificeren voor het WK voor clubs. Nu gaat RB Salzburg erheen.”

“Als Ajax vorig seizoen iets stabieler gepresteerd had, dan hadden ze nu vijftig miljoen euro aan startgeld gekregen. Dan waren echt alle problemen als sneeuw voor de zon verdwenen”, aldus de sportmarketeer.