Sven Botman met zeven grote namen genomineerd voor Premier League-prijs

Donderdag, 18 mei 2023 om 22:30 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:37

Sven Botman is genomineerd om ‘Young Player of the Season’ te worden in de Premier League. De verdediger van Newcastle United staat in een mooi rijtje, met zeven andere namen. Tot komende maandag kunnen fans stemmen op de website van de Premier League, waarna er in combinatie met een oordeel van voetbalexperts een winnaar uit zal rollen. Die wordt bekendgemaakt op zaterdag 27 mei.

De ‘Young Player of the Season’-prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan spelers die aan het begin van het desbetreffende seizoen 23 jaar of jonger waren. Het zal de vierde keer worden dat de prijs wordt uitgereikt. De eerste editie, na het seizoen 2019/20, werd gewonnen door Trent Alexander-Arnold. Phil Foden werd in de twee daaropvolgende twee seizoenen gekroond tot winnaar.

Behalve Botman zijn er nog zeven andere genomineerden: Alexander Isak (Newcastle United), Moises Caicedo, Alexis Mac Allister (beiden Brighton & Hove Albion), Gabriel Martinelli, Martin Ödegaard en Bukayo Saka (alle drie Arsenal). Geen van die clubs zag een van hun spelers deze prijs dus eerder al in de wacht slepen.

Botman, die afgelopen zomer voor zo’n 37 miljoen euro overkwam van Lille OSC, maakt een uitstekend debuutseizoen door bij Newcastle. In totaal speelde hij tot dusver 42 officiële duels, waarvan hij 39 keer in de basis stond. Zijn interlanddebuut maakte Botman nog niet, al zat hij eind 2020 wel bij de selectie tijdens de Nations League-duels met Bosnië en Polen.