Sutalo tijdens verjaardag getrakteerd op pijnlijke berichten van Ajax-supporters

Josip Sutalo vierde woensdag 28 februari zijn 24ste verjaardag. Het Instagram-account van Ajax kon dit begrijpelijkerwijs niet ongemerkt voorbij laten gaan en besloot de Kroatische verdediger middels een post te feliciteren. Sutalo heeft de hoge verwachtingen bij Ajax nog niet waar weten te maken, waardoor er onder het Instagram-bericht overwegend negatieve reacties door supporters zijn geplaatst.

Sutalo draagt sinds de zomer van 2023 het shirt van Ajax. De Amsterdammers namen de voorstopper destijds voor een bedrag van minimaal 20,5 miljoen euro over van Dinamo Zagreb.

Sindsdien is Sutalo, ondanks een gebrek aan consistente vorm, veelal verzekerd van een basisplek in de Johan Cruijff ArenA. Hij kwam tot dusver tot 25 wedstrijden namens Ajax in alle competities. Vorige week donderdag benadeelde hij zijn ploeg nog met een vroege rode kaart tijdens het Conference League-duel met FK Bodø/Glimt, dat uiteindelijk na verlenging toch nog met 1-2 werd gewonnen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Sutalo ligt door zijn zwakke spel wekelijks onder een vergrootglas bij de Nederlandse analytici. Het overgrote deel van de supporters van Ajax lijkt daarnaast inmiddels klaar met de miljoenenaankoop.

Ajax wenste de verdediger woensdag een fijne verjaardag, waarna vele negatieve reacties onder het Instagram-bericht volgden. “Zullen we hem met zijn allen een enkeltje terug naar Dinamo geven? Prima cadeau denk ik zo”, schrijft een Ajacied.

“Vier je verjaardag in Kroatië en blijf daar dan”, reageert een ander. Ook krijgt hij als cadeausuggesties ‘een bank’ en ‘balvaardigheid’.

Er zijn ook genoeg supporters die hun afschuw uitspreken over de negatieve berichten aan het adres van Sutalo. “De meest sneue reacties hebben de meeste likes, triest om je dan Ajacied te noemen. Hij gaat echt niet beter spelen door hem de grond in te boren en dat onder een post over zijn verjaardag. Doe normaal zeg”, schrijft iemand.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties