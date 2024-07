Surrealistische beelden: oorlog tussen De Bruyne en Belgische fans ondanks plaatsing

België gaat door naar de volgende ronde op het EK, maar wie denkt dat de supporters van het land in jubelstemming zijn, komt bedrogen uit. Surrealistische beelden vanuit de MHPArena in Stuttgart gaan rond op social media: Kevin De Bruyne wil met zijn hele team de fans bedanken, maar de fans fluiten de Belgische ploeg massaal uit.

De Bruyne dacht een voorzichtig feestje te kunnen vieren met de Belgische fans in het stadion, maar kwam bedrogen uit. Toen de aanvoerder van het elftal doorhad dat de supporters een fluitsalvo inzetten maande hij zijn hele ploeg om snel de catacomben op te zoeken.

Het Belgisch elftal heeft woensdag met de hakken over de sloot de de knock-outfase van het Europees kampioenschap bereikt. De Rode Duivels behaalden een 0-0 gelijkspel tegen Oekraïne en gaan als nummer twee in Groep E verder op het EK.

België komt door de tweede plek in zijn poule aan de 'ongunstige' kant van het speelschema terecht. De ploeg van Domenico Tedesco speelt in de achtste finale tegen Frankrijk en zit bovendien aan dezelfde kant als topfavorieten Spanje, Duitsland en Portugal.

De Bruyne gaf voor de camera van de VRT toe dat België niet alle mogelijke risico's heeft genomen tegen Oekraïne. "We hadden er vol voor kunnen gaan, maar dan hadden we er met een tegengoal uitgelegen. We hadden liever gewonnen, maar so be it."

België speelt op maandag 1 juli 2024 om 18:00 uur in Düsseldorf tegen Frankrijk. "Goed herstellen en er vol voor gaan", zegt De Bruyne. "We zullen de underdog zijn, maar we zijn begonnen met een nederlaag en toch doorgegaan. Als je een EK wil winnen, moet je iedereen kunnen pakken. Ook Frankrijk."

