Suriname kent zeer lastige tegenstander in kwartfinale Nations League

Suriname weet de tegenstander voor de kwartfinale van de Nations League. Het elftal van bondscoach Stanley Menzo treft op 15 november op eigen bodem Canada, dat normaal gesproken mee zal strijden om de eindzege.

Suriname plaatste zich dinsdagnacht eenvoudig voor de kwartfinales. Guyana werd aan de hand van meerdere ex-Eredivisionisten overtuigend aan de kant gezet: 5-1. Guatemala verloor juist van Costa Rica, waardoor Suriname zich plaatste voor de kwartfinales.

Sheraldo Becker was tweemaal trefzeker tegen Guyana, terwijl ook ex-Eredivisionisten Virgil Misidjan en Ridgeciano Haps het net wisten te vinden. De overige doelpuntenmaker was Denzel Jubitana.

Canada werd, net als de Verenigde Staten en Panama, vrijgesteld van deelname aan de groepsfase van de Nations League en stroomt dus direct in de kwartfinale in.

Panama treft nu Costa Rica in de kwartfinale, de Verenigde Staten lootte tegen Jamaica. De overige kwartfinale is die tussen Mexico en Honduras. De vier winnaars van de kwartfinales plaatsen zich voor het grote finaletoernooi dat in maart volgend jaar wordt gespeeld.

Ook kwalificeren de vier winnaars van de kwartfinales zich voor de Gold Cup, die volgende zomer in de Verenigde Staten wordt gespeeld.

Suriname en Canada stonden al eens eerder tegenover elkaar, namelijk in de WK-kwalificatie voor het WK 2022 in Qatar. Toen was Canada in Chicago nog met 4-0 te sterk voor Natio.

Kwartfinales Nations League:

Canada - Suriname

Costa Rica - Panama

Jamaica - Verenigde Staten

Honduras - Mexico