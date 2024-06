Suriname hoopt op komst van 5-voudig international Jong Oranje: ‘Serieuze optie’

Bondscoach Stanley Menzo en algemeen en technisch directeur Brian Tevreden hebben een gesprek gevoerd met Danilho Doekhi om hem te overtuigen om voor een interlandcarrière bij Suriname te gaan. Dat bevestigt de 25-jarige mandekker van FC Union Berlin in gesprek met Voetbal International. Doekhi ziet het als een serieuze optie, maar heeft nog geen beslissing genomen.

De geboren Rotterdammer, die tussen 2019 en 2020 vijf interlands voor Jong Oranje speelde, beseft dat er veel concurrentie is in de defensie van het Nederlands elftal. “De spelers die daar staan spelen bij Liverpool, Manchester City en Bayern München. Dus dat wordt lastig.”

Doekhi heeft inmiddels contact gehad met Menzo en Tevreden over een mogelijke switch naar Suriname. “Er lopen gesprekken. Daar denk ik over na. Ik sluit dat zeker niet uit, maar een definitieve beslissing heb ik nog niet genomen. Ik zie het als een serieuze optie. Het leeft steeds meer en er komen telkens jongens bij.”

“Ik zie een stijgende lijn, daar wordt onderling ook over gesproken”, aldus de rechtspoot. Etienne Vaessen ging onlangs al in op de uitnodiging van Suriname en kan deze week zijn debuut maken voor het land. Suriname speelt woensdagavond (Nederlandse tijd) tegen Saint Vincent en de Grenadines en zaterdag is Anguilla de tegenstander in de WK-kwalificatiereeks.

Doekhi speelt inmiddels twee seizoenen voor Union Berlin, dat hem in de zomer van 2022 transfervrij overnam van Vitesse. Daar was de mandekker uitgegroeid tot aanvoerder nadat de Arnhemmers hem hadden opgepikt bij Ajax.

Union Berlin kende afgelopen seizoen een droomjaar toen het op de vierde plek in de Bundesliga eindigde en zich daardoor plaatste voor de groepsfase van de Champions League. In datzelfde seizoen schakelden de Duitsers ook Ajax uit in de tussenronde van de Europa League.

Deze campagne ging het een stuk minder voor Union Berlin, dat vijftiende eindigde en door een beter doelsaldo dan nummer zestien VfL Bochum de play-offs om promotie/degradatie ontliep. Doekhi, die niet uitsluit dat hij deze zomer een stap gaat maken, ligt nog tot medio 2025 vast in Duitsland. Volgens Transfermarkt is hij inmiddels zeventien miljoen euro waard.

