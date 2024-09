Supportersgroepen Ajax delen protestactie tegen politiestakingen: 'Be there!'

De Ajax Supporters Delegatie heeft een protestactie aangekondigd tegen de politiestakingen. Ajax heeft al twee wedstrijden afgelast zien worden door die stakingen en de supporters zijn er nu helemaal klaar mee.

Onder meer de AFCA Supportersclub en de F-Side delen het bericht en roepen fans op sociale media op om zondag naar hartje Amsterdam te komen. “Aankomende zondag om 14:30 uur protest op Leidseplein tegen politiestaking tijdens Ajax-wedstrijden.”

“De Nederlandse politiebond heeft aangekondigd om voor de derde keer op rij een wedstrijd van ons aller Ajax te misbruiken. Daarmee willen ze hun eis voor een permanente vroegpensioenregeling voor politieagenten kracht bij zetten.”

De politie staakte eerder al bij NAC Breda - Ajax, maar dat duel kon gewoon doorgaan omdat dat geen risicowedstrijd is. Feyenoord - Ajax is dat uiteraard wel en dus moest daar een streep doorheen worden gezet. Ook Ajax - FC Utrecht is een risicowedstrijd en kan niet doorgaan door de politiestakingen. Ajax - Fortuna werd eerder uitgesteld wegens het Europese programma van de hoofdstedelingen.

“Wij, Ajax-supporters, zijn er helemaal klaar mee dat de wedstrijden van Ajax continu doelwit zijn van dit soort politieacties. Mede door deze acties lopen we na zondag drie wedstrijden achter in de competitie en moeten wedstrijden ingehaald worden op ongelukkige dagen en tijdstippen.”

“Nu wij zondag om 14:30 uur niet in het stadion zijn, hebben we met z’n allen een vrije agenda op dit tijdstip. Daarom ontmoeten we elkaar allemaal om 14:30 uur op het Leidseplein om er samen een gezellige middag van te maken. Daarnaast kunnen we onze stem laten horen tegen de aanhoudende politiestakingen tijdens Ajax-wedstrijden.”

“Kom ook naar het Leidseplein aankomende zondag om 14:30 uur. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Be there! De Ajax Supporters Delegatie.” De onderhandelingen tussen het kabinet en de vakbonden over het vroegpensioen zijn voorlopig gestrand, waardoor het einde van de stakingen nog niet in zicht is.