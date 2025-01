Supporters van Ajax pikken het niet en houden demonstratie op 14 januari

De AFCA Supportersclub legt zich niet neer bij het besluit om supporters van Ajax te weren bij het TOTO KNVB Bekerduel van komende dinsdag 14 januari bij AZ. De onafhankelijke supportersvereniging kondigt een demonstratie aan tegen het besluit van de lokale driehoek om uitfans in het AFAS Stadion te verbieden.

Het besluit heeft alles te maken met de situatie rondom het vorige treffen tussen beide ploegen, toen in de Eredivisie. In december won AZ van Ajax via doelpunten van Troy Parrott en Mayckel Lahdo: 2-1.

Er waren toen niet zozeer problemen met fans in het AFAS Stadion. Rondom die wedstrijd vonden buiten het stadion echter wel de nodige ongeregeldheden plaats. Op sociale media circuleerden al snel beelden rond van hoe Ajax-fans zich vlak voor het duel misdroegen en een kroeg vol AZ-fans bestormden. Er vielen enkele gewonden.

Supporters van Ajax pikken het besluit om uitfans te weren voor het komende bekerduel echter niet. "Met het verbod en de hiervoor gegeven ‘argumenten’ zijn we het niet eens", zegt AFCA in een statement. "De Ajax-supporters hebben zich immers prima gedragen tijdens de laatste wedstrijden in het AFAS Stadion."

Volgens de supportersclub is het 'één van de vele voorbeelden van een burgemeester die uitsupporters om vergezochte redenen verbiedt om een wedstrijd te bezoeken'. "Dit wordt langzamerhand een trend in Nederland. Op deze manier zijn uitsupporters in de toekomst helemaal niet meer welkom in de Nederlandse stadions. Wij gaan daar niet mee akkoord."

Diverse groeperingen binnen de Ajax-aanhang (de zogeheten Ajax Supporters Delegatie) hebben de koppen bij elkaar gestoken. Daarop is besloten om tijdens de wedstrijd van AZ - Ajax te gaan demonstreren. Die demonstratie zal plaatsvinden op dinsdag 14 januari om 18:45 uur op het Waagplein in Alkmaar. Dat is gelijktijdig met de aftrap in het AFAS Stadion.