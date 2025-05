Supersub Alexander Sørloth slaat weer toe voor Atlético Madrid en zet indrukwekkend record op zijn naam

Atlético Madrid heeft op de laatste speeldag in LaLiga een overtuigende zege geboekt. Lange tijd bleef de brilstand op het bord tegen Girona, maar na het inbrengen van Alexander Sørloth liep de score hoog op: 0-4.

In een weinig vermakelijke openingsfase was het opvallendste moment misschien wel van Daley Blind. De Nederlander zag een volley totaal mislukken en schoot de bal het stadion uit. Atlético deelde ondertussen speldenprikjes uit via Samuel Lino en Julián Álvarez.

In het restant van de eerste helft was het de ploeg van Diego Simeone die het spel bepaalde, maar echt grote kansen wilden maar niet volgen. Álvarez kwam op slag van rust wel dicht bij via een poging uit een vrije trap, maar Vladyslav Krapyvtsov had een antwoord.

Ook in het tweede bedrijf was de doelman van Girona op afspraak. Met prima reddingen voorkwam hij tot twee keer toe een doelpunt van Lino. In minuut 68 kon hij echter niet voorkomen dat Sørloth het bal opende.

De Noor bewees maar weer eens een geweldige supersub te zijn, want hij stond op moment van scoren nog geen vijf minuten in het veld. Sørloth was het eindstation van een fraai uitgespeelde aanval en zette Atlético met een simpele afronding op 0-1.

Sørloth kon niet veel later de voorsprong verdubbelen voor Atlético, maar opnieuw had Krapyvtsov een fraaie redding in huis. Al het harde werk van de doelman werd in de slotfase teniet gedaan, toen hij zelf in de fout ging bij het doelpunt van Clément Lenglet: 0-2.

In de laatste minuten zorgde Sørloth zelfs nog voor de 0-3 en de 0-4 en dus een hattrick. Daarmee noteerde hij een uiterst indrukwekkende statistiek. Sørloth is de eerste speler deze hele eeuw in LaLiga die in één seizoen tien doelpunten of meer maakte als invaller: 12.

Met zijn doelpunten tegen Girona bracht hij zijn seizoenstotaal op twintig treffers. Zo eindigt Atlético het seizoen als derde. Girona eindigt na een spectaculair vorig jaar als zestiende, met één punt meer dan nummer 18 Leganés.