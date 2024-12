A22, de promotor van de Super League, heeft dinsdag om erkenning gevraagd aan de UEFA en FIFA voor de Unify League als officiële Europese clubcompetitie. Van een gesloten competitie, zoals de plannen waren met de Super League, is niet langer sprake.

Clubs kwalificeren zich voor de Unify League via de eigen landelijke competitie. Uiteindelijk doen er 96 clubs mee uit 55 landen. Het aantal clubs dat per land mee mag doen, zou worden bepaald op basis van de coëfficiënten.

Er zijn vier competities: een Star League, een Gold League, een Blue League en een Union League. Dat lijkt veel op de opzet die de UEFA hanteert, met de Champions League, Europa League en Conference League.

In de Star League en Gold League spelen 32 clubs, zestien per competitie. Die zestien clubs worden verdeeld in twee groepen van acht en spelen tussen september en april veertien wedstrijden: zeven uit en zeven thuis. De top vier uit beide groepen gaat door naar de volgende ronde. Tussen april en mei worden dan de knock-outfases afgewerkt.

Het is niet duidelijk hoe clubs gaan bepalen in welk Europees toernooi zij uit zullen komen, mocht de Unify League doorgang vinden. Clubs zullen in hetzelfde seizoen in ieder geval niet in een UEFA-toernooi én de Unify League spelen.

De wedstrijden in de Unify League zouden worden gestreamd via Unify en gratis te bekijken zijn voor iedereen ter wereld. “Onze nauwe samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden heeft urgente kwesties aan het licht gebracht die moeten worden aangepakt”, laat directeur Bernd Reichardt optekenen.

“Het gaat om stijgende abonnementskosten voor fans, een te volle wedstrijdkalender, onvoldoende investeringen in het vrouwenvoetbal en ontevredenheid over het format en het bestuur van Europese clubcompetities. Ons voorstel is erop gericht deze uitdagingen aan te pakken.”