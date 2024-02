Summerville scoort met Panenka en verlaat het veld met staande ovatie

Crysencio Summerville was zaterdag weer eens van grote waarde voor Leeds United. De 22-jarige aanvaller scoorde tweemaal tegen Rotherham United, dat met 3-0 werd verslagen. Nummer drie Leeds blijft hierdoor een serieuze kanshebber voor automatische promotie naar de Premier League. Summerville staat inmiddels op 14 goals en 7 assists in 28 duels in de Championship dit seizoen.

Leeds begon voortvarend aan het thuisduel en kwam via Patrick Bamford al na tien minuten aan de leiding. Summerville gaf pas na rust zijn visitekaartje af. De vleugelaanvaller tekende kort na rust voor de 2-0 na een vlotte counter van Leeds. Na een uur spelen benutte hij via een Panenka een strafschop die hij zelf had veroorzaakt. Kort na de 3-0 werd Summerville afgelost door Joël Piroe. De Leeds-fans gaven de voormalig Feyenoorder een staande ovatie.

Summerville komt met zijn dubbelslag tegen Rotherham in de buurt van topscorer Sammie Szmodics, die namens Blackburn Rovers zeventien keer wist te scoren tot dusver. Alleen Morgan Whittaker (zestien goals voor Plymouth Argyle) en Adam Armstrong (vijftien goals voor Southampton) scoorden ook vaker dan Summerville in de Championship.

Leeds United - Rotherham United 3-0

