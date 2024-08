Summerville bereikt persoonlijk akkoord en nadert transfer naar West Ham United

De onderhandelingen tussen Leeds United en West Ham United over Crysencio Summerville zijn in een vergevorderd stadium aanbeland, zo meldt Sky Sports. De buitenspeler wil de overstap naar West Ham dolgraag maken en heeft reeds een persoonlijk akkoord bereikt met de Londense club.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde vorige week maandag al dat West Ham een eerste bod had ingediend bij Leeds voor Summerville, die nog tot medio 2026 vastligt op Elland Road. Romano schrijft woensdagavond dat Summerville een persoonlijk akkoord heeft bereikt met West Ham.

West Ham en Leeds naderen elkaar nu in de onderhandelingen. Van een done deal is nog geen sprake, want volgens Sky Sports moet er nog wel het nodige werk verricht worden. Desondanks heeft West Ham nu goede hoop dat er snel witte rook komt.

De vraagprijs van Leeds is vooralsnog onbekend, maar in een eerder stadium weigerde de club een verkoop van Summerville uit te sluiten. De club beseft dat Summerville toe is aan Premier League-voetbal en als het bod te goed is om te weigeren, gaat Leeds akkoord met een vertrek van Summerville.

Summerville was afgelopen seizoen een van de absolute sterren van Leeds en het Championship en werd dan ook verkozen tot Speler van het Jaar op het tweede niveau van Engeland. De Rotterdammer was over alle competities goed voor 21 goals en 10 assists in 49 optredens.

Mede dankzij de productiviteit van Summerville reikte Leeds tot de finale van de promotie play-offs, waarin the Whites met 0-1 verloren van Southampton. In een nieuwe poging terug te keren naar de Premier League, lijkt het er sterk op dat Leeds het moet stellen zonder Summerville.

Eerder deze zomer nam Leeds al afscheid van het achttienjarige toptalent Archie Gray. De middenvelder verkaste naar Tottenham Hotspur en leverde Leeds 41 miljoen euro op. Mogelijk komt de transfersom van Summerville in de buurt van het bedrag dat Gray opleverde.