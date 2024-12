Stuntploeg Quick Boys zorgt opnieuw voor grote verrassing door Eredivisie-club uit te schakelen in TOTO KNVB Beker

Quick Boys heeft dinsdagavond opnieuw voor een grote bekerstunt gezorgd. De tweededivisionist was in eigen huis met 3-1 te sterk voor Fortuna Sittard. Alessio da Cruz zette de Limburgers nog wel op voorsprong, maar door doelpunten van Nick Broekhuizen en Milan Zonneveld (tweemaal) plaatst de ploeg uit Katwijk zich voor de achtste finales van de TOTO KNVB Beker.

Vorig seizoen had Quick Boys al vriend en vijand verrast door eerst NAC Breda en De Graafschap uit te schakelen, om daarna pas na strafschoppen te worden uitgeschakeld door AZ. Ook dit seizoen liet de ploeg van zich horen, door in de vorige ronde met liefst 3-0 van Almere City te winnen.

Fortuna was derhalve gewaarschuwd en kwam na een minuut al goed weg, toen een hoekschop van Quick Boys via Ivailo Staal op de paal belandde. Even later rook de thuisploeg opnieuw aan de openingstreffer: deze keer wist Luuk Koopmans een schot van Levi van Duijn maar net over te tikken.

In de twintigste minuut was het aan de andere kant van het veld plotseling wél raak. Alen Halilovic stuurde de razendsnelle Da Cruz weg, en de spits schoof de bal binnen: 0-1.

Een kwartier later was het dan eindelijk raak voor Quick Boys. Na een fraaie aanval over de rechterkant van het veld legde Jason Meerstadt de bal terug op Broekhuizen, die de bal de verre hoek in schoot: 1-1.

En het werd nog mooier voor de thuisploeg. Plotseling stonden er vlak voor rust drie Quick Boys-spelers oog in oog met Koopmans, en het was Zonneveld die de bal mocht binnentikken en zijn ploeg zo op een 2-1 voorsprong zette.

Als gevolg van de festiviteiten rondom de 2-1 kwamen er wat fans van Quick Boys het veld op, werd er vuurwerk afgestoken en ontstond er een brandje in de duinen, net buiten het sportpark. Het leidde ertoe dat scheidsrechter Bas Nijhuis het duel tijdelijk staakte en de politie samen met de ME het veld betrad om alles in de gaten te houden.

Toen de rust weer teruggekeerd was en niet lang nadat de tweede helft was begonnen, werd het nog mooier voor Quick Boys. Koopmans besloot opvallend ver zijn doel uit te komen, tot bijna bij de cornervlag. Patrick Brouwer was echter eerder bij de bal en zette hem snel voor, waarna Zonneveld voor het doel klaarstond om zijn tweede van de avond binnen te koppen: 3-1.

Fortuna, dat vorig seizoen nog de kwartfinales haalde, was daarna niet meer in staat om nog iets terug te doen. Zo werden de Limburgers verrassend uitgeschakeld, en mag stuntploeg Quick Boys zich opmaken voor een plek in de achtste finales.