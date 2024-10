Stunt tegen Ajax krijgt geen vervolg: Hercules na verlenging op de knieën tegen Sparta Rotterdam

USV Hercules is er donderdag niet in geslaagd om net zoals vorig seizoen tegen Ajax te stunten in de TOTO KNVB Beker. De dappere amateurploeg uit Utrecht kwam in de eerste ronde op voorsprong tegen Sparta Rotterdam en hield lang stand, maar moest uiteindelijk het hoofd buigen in de verlenging: 1-6. Sparta zit dus in de koker als er vrijdag wordt geloot voor de tweede ronde.

Met de steun van het publiek ging Hercules vanaf de aftrap de strijd aan met Sparta, dat zoals verwacht wel meer balbezit had. Shunsuke Mito en Mohamed Nassoh kwamen in kansrijke positie, maar wisten de ban niet te breken voor de bezoekers. Na een halfuur spelen diende de eerste kans voor Hercules zich aan: Sel Bastmeijer kopte naast uit een vrije trap. Dylian Chiazor schoot kort daarna hoog over voor de thuisclub.

Tobias Lauritsen probeerde het nog met een kopballetje, maar verder dan dat kwam Sparta niet in de eerste helft. Het dappere Hercules zocht dus met een goed gevoel de kleedkamer op en hield ook in het eerste kwartier van de tweede helft stand tegen het zoekende Sparta.

Het zat Sparta ook niet mee op het gebied van blessures. Na bijna een uur spelen moest Lauritsen zich noodgedwongen laten vervangen door Charles-Andreas Brym. De ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk bleef het proberen en zag Metinho het zijnet raken en Julian Boos over schieten. Waar de 0-1 eerder leek te gaan vallen, was het juist Hercules dat op voorsprong kwam.

In de 68ste minuut haalde Bastmeijer hard uit en tot vreugde van alles en iedereen vloog de bal het doel in: 1-0. Vreugdetaferelen op Sportpark Maarschalkerweerd en vuurwerk dat op het veld werd gegooid. Hierdoor besloot de arbitrage om de bekerwedstrijd in Utrecht tijdelijk stil te leggen. De 3.500 toeschouwers moesten dus wachten op de hervatting. Na ongeveer een kwartier kwamen de spelers weer naar buiten.

Nadat de aanvoerder de fans van Hercules flink had toegesproken, werd de bekerclash hervat door arbiter Sander van der Eijk. Sparta leek wakker te zijn geschrokken, want de 1-1 viel al snel. Nassoh passte bijzonder fraai met buitenkantje rechts naar de ingevallen Arno Verschueren, die al koppend de achterstand wegpoetste.

Een fikse tegenvaller voor Hercules, dat met steun van het publiek weer opkrabbelde en de aanval weer opzocht. Er kwam geen winnaar in de reguliere speeltijd, waardoor een verlenging noodzakelijk werd. In die verlenging kwam Sparta al snel op 1-2. Een lange bal van achteruit werd maar half verwerkt door verdediger Shanon Carmelia, waardoor doelman Pepijn Vonk uit zijn doel moest komen. Hij ruimde haastig op, maar had de pech dat de bal via debutant Aymane Bais in het doel vloog.

In de 100ste minuut gooide Sparta de bekerontmoeting definitief in het slot. De ingevallen Brym anticipeerde op een lange bal van achteruit en verschalkte de uitgekomen Vonk met een lobje: 1-3. Hercules was mentaal geknakt en niet meer bij machte om de spanning in het restant nog terug te brengen. Ayoub Oufkir tilde de stand naar 1-4 en de sterk debuterende Bais maakt de 1-5. Brym bepaalde vervolgens de eindstand op 1-6 tegen het moegestreden Hercules.