Stunt Liverpool blijft uit: Jürgen Klopp vertrekt zonder Europese prijs

Liverpool is uitgeschakeld in de Europa League. In de returnwedstrijd tegen Atalanta werd donderdag met 0-1 gewonnen, maar dat was niet voldoende om de 0-3 nederlaag van een week geleden weg te poetsen. Voor de vertrekkende manager Jürgen Klopp was het zijn allerlaatste Europese wedstrijd in dienst van Liverpool. Atalanta staat voor het eerst in 36 jaar in een Europese halve finale.

Bij Atalanta waren er basisplaatsen voor Marten de Roon en de begeerde Teun Koopmeiners. Hans Hateboer begon op de bank. Aan de kant van Liverpool stond aanvoerder Virgil van Dijk centraal achterin en begon Cody Gakpo als diepste spits. Voor Ryan Gravenberch zat er niet meer in dan een plaats op de reservebank.

Liverpool begon uiterst voortvarend aan het returnduel in Bergamo en kwam al na zes minuten spelen op 0-1. Matteo Ruggeri maakte hands in zijn eigen zestien, waarna Mohamed Salah vanaf elf meter raak schoot voor the Reds. Het geloof in een wonderbaarlijke comeback steeg bij de bezoekers uit Engeland.

Het elftal van Klopp rook bloed en probeerde het via pogingen van Luis Díaz en Dominik Szoboszlai. De storm van Liverpool ging gaandeweg de eerste helft liggen en Atalanta kreeg hierdoor de gelegenheid om zich terug te knokken in de wedstrijd. Beide ploegen gingen met een 0-1 tussenstand aan de thee halverwege.

Atalanta kwam fris uit de kleedkamer en het waren onder meer Koopmeiners en Gianluca Scamacca die het doel van Alisson Becker onder vuur namen. Aan de andere kant maakte Juan Musso een kopbal van Van Dijk onschadelijk. De tijd tikte ondertussen weg in het nadeel van Liverpool.

Klopp maakte een moedeloze indruk langs de kant, al gaf de Duitser de hoop niet op. De vertrekkende manager bracht aanvallers Darwin Núñez en Diogo Jota in het veld in een poging om alsnog een verlenging af te dwingen. Die verlenging kwam er niet, vooral omdat Liverpool onmachtig bleek in de tweede helft.

Voor Klopp dus geen Europese prijs bij zijn afscheid bij Liverpool. Hij loodste de grootmacht in 2019 naar de eindzege in de Champions League, maar verloor ook drie Europese finales. In 2016 was Sevilla te sterk in de finale van de Europa League. Nadien werd tot tweemaal toe van Real Madrid (2018 en 2022) verloren in de eindstrijd van de Champions League.

