Strijd om wedstrijdshirt van Noah Ohio: ‘Het is een goed shirt, ik snap dat wel’

Noah Ohio beleefde maandag een bijzondere avond als speler van Jong Oranje. Het Nederlandse beloftenelftal speelde in het Yanmar Stadion met 1-1 gelijk tegen de leeftijdsgenoten van Jong Engeland. In zijn geboortestad Almere speelde Ohio tegen diverse oud-teamgenoten, daar hij zijn jeugdinterlands eerder namens the Three Lions speelde.

Real Madrid-ster Jude Bellingham (21) was maandagavond als toeschouwer aanwezig in Almere. Daar zag hij zijn broertje Jobe Bellingham (19) gelijkspelen tegen boezemvriend Ohio (21).

De spits van FC Utrecht speelde ook tegen bekenden als Bashir Humpreys (Burnley), Samuel Iling-Junior (Bologna), Tyler Morton (Liverpool), James McAtee (Manchester City), Liam Delap (Ipswich Town), Jaden Philogene (Aston Villa) en Darko Gyabi (Plymouth Argyle), met wie hij de kleedkamer deelde bij Engeland Onder 16. Destijds speelde Ohio zelf in de jeugdopleiding van Manchester City.

Het wedstrijdshirt van Ohio was dan ook populair, zo vertelt hij na afloop voor de camera’s van ESPN. “Bijna het hele elftal wilde mijn shirt hebben, Jude ook. Rob, de kitman, heeft twee extra shirts voor me geprint.”

In totaal had Ohio vier shirtjes om te ruilen. “Jobe krijgt er sowieso wel één. En Jaden ook.” Verslaggever Mark van Rijswijk vraagt of Ohio nee kan zeggen tegen Jude Bellingham. “Dat kan zeker wel. Ik bepaal wel.”

Ohio zegt met een grote lach op zijn gezicht dat hij de gretige Engelsen wel begrijpt. ‘Het is een goed shirt, nummer 9 met Ohio. Ik snap dat wel.”

Het lijkt er dus op dat Ohio zijn shirts in ieder geval aan de jongste Bellingham-telg en Philogene heeft gegeven. Het is vooralsnog onbekend naar wie de andere twee exemplaren zijn gegaan.