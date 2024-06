‘Stijn van Gassel kan direct na degradatie kiezen uit drie Eredivisie-clubs’

Stijn van Gassel was zondag na de onverwachtse degradatie met Excelsior tot tranen geroerd, maar de 27-jarige doelman hoeft in persoonlijk opzicht niet te wanhopen. Van Gassel staat in de concrete belangstelling van drie clubs uit de Eredivisie, zo melden L1 en Mounir Boualin van FCUpdate.

Excelsior degradeerde zondag via de Keuken Kampioen Play-Offs uit de Eredivisie. In eigen huis werd weliswaar ruimschoots gewonnen van NAC Breda (4-1), het was net niet voldoende om de 6-2 nederlaag uit de heenwedstrijd weg te poetsen.

Van Gassel reageerde hevig geëmotioneerd op de degradatie met Excelsior. "Ik ben een gevoelsjongen", zei de doelman, die tot tranen geroerd was. "Het is heel zuur dat je in je derde jaar zo ten onder gaat. Achteraf gezien was het misschien niet nodig geweest, maar het is wel een feit."

Na drie seizoenen lijkt de keeper nu te gaan vertrekken bij Excelsior. Van Gassel beschikt over een aflopend contract en kan dus transfervrij overgenomen worden.

Fortuna Sittard is een van de gegadigden, zo schrijft L1. De Limburgse club wist zich eenvoudig te verzekeren van een nieuw seizoen in de Eredivisie en hoopt dat in te gaan met Van Gassel onder de lat, zo schrijft L1.

Door FCUpdate worden daar nog twee clubs aan toegevoegd: het onlangs gepromoveerde FC Groningen en Sparta Rotterdam. Bij laatstgenoemde club staat sterspeler Nick Olij, die afviel uit de voorselectie van het Nederlands elftal voor het EK, voor een stap hogerop. In dat geval kan Van Gassel op Het Kasteel zijn opvolger worden.

