Stijn Spierings verlaat de Ligue 1 en gaat jaar na afwijzen PSV nieuw avontuur aan

Stijn Spierings vervolgt zijn carrière bij Brøndby IF. De 28-jarige middenvelder uit Alkmaar vertrekt na een jaar bij RC Lens, waar hij nooit wist te imponeren. Spierings heeft voor drie seizoenen getekend in Denemarken.

Lens laat Spierings ondanks een meerjarig contract transfervrij vertrekken. De middenvelder is volgens Transfermarkt nog altijd 4,5 miljoen euro waard, maar levert de Franse club dus geen cent op.

Les Sang et Or maakt zo wel ruimte vrij in het salarishuis. Vorige zomer kwam Spierings nog transfervrij over van Toulouse, waardoor zijn voormalig werkgever nu ook zonder moeite afscheid neemt van de rechtspoot.

In totaal speelde Spierings slechts vier officiële wedstrijden namens Lens. In dienst van Toulouse speelde hij de afgelopen jaren 138 duels. Spierings wist daarin vijftien keer te scoren en veertien assists af te leveren. Met Toulouse legde hij beslag op de titel in de Ligue 2 en de Coupe de France.

Vorige zomer kon Spierings nog naar PSV, maar een terugkeer naar Nederland liet hij toen aan zich voorbijgaan. Nu gaat de controleur aan de slag bij Brøndby. “Ik kijk ernaar uit om met mijn ervaring het team te helpen om boven in de Superliga te spelen, en de komende jaren mee te doen om Europees voetbal.”

Ook technisch directeur Carsten Jensen neemt het woord op de clubwebsite van Brøndby. “Stijn is een sterke middenvelder. Zeker zijn tijd in Frankrijk bezorgde hem ervaring op het allerhoogste niveau. We zijn ervan overtuigd dat hij kwaliteit zal toevoegen aan onze ploeg.”

Bij de huidige nummer vier van Denemarken gaat Spierings spelen met Jacob Rasmussen, die in het seizoen 2022/23 kampioen werd met Feyenoord. Ook voormalig Ajacied Sean Klaiber staat onder contract bij Brøndby.