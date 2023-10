Steward ‘ernstig mishandeld’ tijdens PEC - Feyenoord; drie verdachten opgepakt

Maandag, 9 oktober 2023 om 09:51 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:59

Een steward van PEC Zwolle is zondagmiddag ernstig mishandeld tijdens het thuisduel met Feyenoord (0-2). Dat melden de Blauwvingers in een statement op de clubwebsite. De steward attendeerde enkele supporters op hun stadionverbod en werd vervolgens hard aangepakt. Inmiddels zijn er drie verdachten aangehouden, weet het Algemeen Dagblad.

De steward merkte zondag op dat er een aantal supporters met een ontzegging toch in het MAC³PARK stadion aanwezig waren. Toen hij hen verzocht te vertrekken, weigerde één persoon dat te doen. Toen de steward die persoon vervolgens nogmaals aansprak, werd hij door meerdere personen 'ernstig mishandeld', zo valt te lezen in het statement.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vervolgens nam de politie het over en werd er besloten om onder meer enkele uitgangen te sluiten na afloop van de wedstrijd. PEC excuseert zich daarom tegenover zijn supporters.

"We vinden het als club zeer vervelend dat door deze situatie het overgrote deel van de supporters hier last van heeft gehad en zich onveilig heeft kunnen voelen. De komende dagen wordt de volledige situatie verder geëvalueerd en onderzocht", aldus de club.

Volgens het Algemeen Dagblad zijn er inmiddels drie verdachten aangehouden. Het gaat om drie inwoners van Zwolle, van 29, 49 en 59 jaar. Het trio blijft vastzitten tot het politieonderzoek naar het voorval afloopt. De steward hoefde niet naar het ziekenhuis voor zijn verwondingen.

PEC koploper op boetelijst

De NOS onthulde in augustus nog dat PEC bovenaan de boetelijst van de KNVB sinds de coronacrisis prijkt. De Zwolse club kregen al sancties ter waarde van bijna 84.000 euro opgelegd vanwege misdragingen onder supporters. Algemeen directeur Xander Czaikowski zei al daarvan te balen.

"We hebben het afgelopen jaar veel tijd gestoken in onze veiligheidsorganisatie, die is redelijk op de schop gegaan. We hebben een nieuw veiligheidsbeleid geschreven, samen met de supporters. En een gedragscommissie opgesteld. We hopen dat we dit jaar minder straffen krijgen opgelegd en dat onze supporters zich meer zullen gaan gedragen", aldus Czaikowski tegenover de NOS.