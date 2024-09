Steven Bergwijn snoert Koeman opnieuw de mond: ‘Misschien eerst komen kijken’

Steven Bergwijn beleefde zondag een uitstekend debuut voor Ittihad Club. De 26-jarige buitenspeler was in een monsterzege (7-1) goed voor twee assists op Karim Benzema en richtte zich na afloop voor de camera nog even tot zijn criticasters en bondscoach Ronald Koeman.

Bergwijn koos er deze zomer op Deadline Day voor om Ajax achter zich te laten voor een lucratief avontuur in Saudi-Arabië. Dat betekende zijn doodvonnis bij het Nederlands elftal, daar Koeman tijdens een persconferentie liet weten Bergwijn niet meer te zullen oproepen als gevolg van zijn transfer naar Ittihad Club.

“Als hij een betrokken bondscoach was geweest, had hij me eerst gebeld”, beklaagde Bergwijn zich daarna in De Telegraaf. “Nu moest ik het vanaf de tv vernemen. Ik heb ook veel mooie momenten met de bondscoach meegemaakt, dus dan is dit te makkelijk en dat valt me tegen van hem.”

Bergwijn besloot vervolgens zelf ook niet meer onder Koeman te willen spelen. “Ik heb het altijd een eer gevonden om voor Oranje uit te komen. Maar onder deze bondscoach wil ik dat niet meer. Met iemand die me bewust zo neerzet in de media ben ik klaar.”

Na zijn debuut voor Ittihad Club werd Bergwijn nogmaals gevraagd wat hij ervan vindt dat hij geen kansen meer krijgt om zich te laten zien in het Nederlands elftal. De 35-voudig international baalt ervan dat men denkt dat het niveau in Saudi-Arabië te laag is.

“Dat denken ze daar”, aldus Bergwijn, die vervolgens nogmaals een subtiele sneer uitdeelt naar Koeman. “Misschien dat ze eerst moeten komen kijken en dan pas praten.”

Bergwijn liet ook weten onder de indruk te zijn van de fans van zijn nieuwe club. “Wat zij doen is gekkenwerk. Ze juichen serieus negentig minuten. Ik voel me hier thuis. Bedankt dat jullie me opnemen in jullie familie. Voordat ik kwam, probeerde ik naar de liedjes te luisteren. Ik begrijp de taal niet, maar ik kijk op YouTube naar de fans en dat is geweldig.”