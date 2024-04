Steven Bergwijn: ‘Het zijn jouw... Nee, dat kun je wel zeggen ja’

Steven Bergwijn kan haast niet geloven wat Ajax zondagmiddag is overkomen in De Kuip. Tegen Feyenoord gingen de Amsterdammers met liefst 6-0 onderuit: de grootste nederlaag ooit voor Ajax in De Klassieker. “Dit was schandalig”, concludeert Bergwijn na afloop voor de camera van ESPN.

De Rotterdammers vernederden de Amsterdammers in De Kuip compleet: 6-0. Het is de grootste nederlaag in de Eredivisie ooit voor Ajax. Hiervoor was de grootste verliespartij van de Amsterdammers ook tegen Feyenoord, in 1964, toen 9-4.

“Het is een hele pijnlijke dag voor alle Ajacieden denk ik”, zo begint Bergwijn. “Voor de fans sowieso, die ons zaterdag nog hebben aangemoedigd bij de laatste training.”

“Dat we dit dan neerzetten is schandalig. Ze hebben het al niet makkelijk dit seizoen. Wat het meeste pijn doet? Die uitslag natuurlijk, 6-0. Verliezen kan altijd gebeuren, maar niet op deze manier.”

“Het is altijd een beladen wedstrijd. Als je dan zulke kinderachtige tegengoals krijgt, dan helpt dat niet mee. We helpen Feyenoord gewoon aan de goals. Het is pijnlijk om te zeggen, maar Feyenoord was ook gewoon veel beter, dat is gewoon hoe het is.”

Verslaggever Hans Kraay junior stelt tot slot dat Ajax er volledig is ‘afgepoetst, afgeschminkt’. Bergwijn aarzelt: “Het zijn jouw... Nee, dat kun je wel zeggen, ja.”

Trainer John van ‘t Schip sprak gelijksoortige woorden na afloop van de pijnlijke nederlaag. “Het is zwaar slecht. Ik kan niet eens zeggen teleurstellend, want het was gewoon slecht. Op alle fronten waren we de mindere ploeg: fysiek, aan de bal, intensiteit. Vanaf minuut één hebben we niet in de wedstrijd gezeten”, aldus de coach.

