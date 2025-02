Steven Bergwijn brengt Ittihad Club met twee treffers in Saudische topper dichter bij landstitel

Steven Bergwijn heeft zaterdag de hoofdrol gegrepen in de Saudische topper tegen Al-Hilal. De aanvaller van Ittihad Club tekende in het duel tussen de nummers één en twee voor zowel de 2-1 als 3-1. De thuisploeg won uiteindelijk met 4-1. Daarmee staat koploper Ittihad Club nu zeven punten voor op Al-Hilal.

Al-Hilal, met onder meer João Cancelo, Kalidou Koulibaly, Renan Lodi, Rúben Neves en Sergej Milinkovic-Savic in de basis, kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via Marcos Leonardo. De Braziliaanse spits reageerde alert bij de eerste paal en schoot een voorzet van Cancelo binnen: 0-1.

De voorsprong van de bezoekers werd al snel uitgewist. Moussa Diaby kopte een hoekschop door naar de tweede paal, waar Hassan Kadesh present was om af te ronden: 1-1.

Ittihad Club, waar naast Diaby en Bergwijn ook Danilo Pereira (ex-Roda JC), Fabinho, N'Golo Kanté, Houssem Aouar en Karim Benzema startten, kwam op slag van rust op voorsprong via Bergwijn. De voormalig Ajax-aanvoerder kopte eerst op doelman Yassine Bounou, die vervolgens kansloos was op de rebound van de Amsterdammer: 2-1.

Vijf minuten na rust maakte Bergwijn ook zijn tweede van de avond. Kanté dribbelde richting en op de achterlijn en legde net op tijd terug. Bergwijn profiteerde door van dichtbij hard raak te schieten: 3-1.

Bergwijn kan zeker na zijn twee treffers op zaterdagavond prima statistieken overleggen in zijn eerste seizoen in Jeddah. De vleugelspeler staat nu op tien goals en zes assists in achttien optredens in de Saudi Pro League.

Twintig minuten voor tijd zag Benzema zijn treffer worden afgekeurd wegens buitenspel, maar vlak voor het einde van de reguliere speeltijd kreeg de enkelvoudig Ballon d'Or-winnaar zijn goaltje alsnog te pakken. De Fransman schoot op aangeven van Diaby met een heerlijke volley raak: 4-1.