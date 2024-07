Steven Berghuis traint ‘af en toe’ mee en gaat laatste jaar als Ajax-speler in

De voorbereiding op het nieuwe seizoen verloopt nog allesbehalve soepel voor Steven Berghuis. De aanvaller van Ajax kampt volgens Voetbal International met een 'kleine blessure' en moest daardoor al verstek laten gaan in het oefenduel met PEC Zwolle (0-1 nederlaag).

Wat de precieze blessure inhoudt, is niet bekend. Wel is duidelijk dat het nog wel even kan duren voordat de routinier (32) weer kan denken aan wedstrijdminuten.

"Steven Berghuis traint af en toe mee bij Ajax en draait halve dagen", schrijft Van Duijn op X. "Niet te zeggen wanneer hij weer fit is."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Berghuis ondervindt hinder van zijn blessure. Desondanks traint de rechtsbuiten mee met de groep, maar hij doet niet aan alle oefeningen mee.

"In hoeverre Berghuis op kan werken naar wedstrijdminuten, hangt af van in hoeverre hij steeds herstelt", schrijft Van Duijn. Berghuis zal het duel met Sint-Truiden op 9 juli hoe dan ook moeten missen.

Ajax neemt het daarna op tegen Rangers FC (13 juli) en Al-Wasl (18 juli), waarna het zijn oefencampagne afsluit tegen Olympiacos (19 juli). Die wedstrijden lijken momenteel geen haalbare kaart voor Berghuis.

Berghuis wil zo snel mogelijk terugkeren op het veld, maar moet geduld bewaren. Op 25 juli en 1 augustus neemt Ajax het in het kader van de tweede voorronde van de Europa League op tegen Vojvodina. Trainer Francesco Farioli heeft in ieder geval veel vertrouwen in hem.

Vorig seizoen kampte Berghuis ook al met veelvuldig blessureleed. Vlak nadat hij hersteld was van een knieblessure, liep hij een rugkwetsuur op. Pas in de laatste drie wedstrijden van het seizoen kon toenmalig trainer John van 't Schip weer voorzichtig een beroep op hem doen.

Toekomst

Het ligt in de lijn der verwachting dat Berghuis, die nog tot medio 2025 vastligt in Amsterdam, nog maximaal één seizoen te bewonderen is bij Ajax.weet het zeker: "Berghuis, die aan zijn laatste seizoen in Amsterdam gaat beginnen, wil zo snel mogelijk terugkeren op het veld, maar moet dus nog geduld hebben."

Een contractverlenging is in dat geval uitgesloten, wat gezien zijn positie in het salarishuis van het financieel kwakkelende Ajax geen verrassing mag heten. De technicus werd al voorzichtig gelinkt aan een vertrek naar Besiktas, waar hij weer kan samenwerken met trainer Giovanni van Bronckhorst. De twee troffen elkaar eerder bij Feyenoord.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties