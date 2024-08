Steven Berghuis reflecteert na Jagiellona - Ajax op eerste basisplek op middenveld onder Francesco Farioli

Steven Berghuis opereerde tijdens het met 1-4 gewonnen duel met Jagiellona Bialystok voor het eerst onder nieuwe trainer Francesco Farioli vanaf het middenveld. De ervaren kracht was - samen met hattrickheld Chuba Akpom - direct dé uitblinker aan Ajax-zijde.

Berghuis viel op vanwege zijn creatieve spel vanaf de nummer 10-positie. Samen met Jordan Henderson en Kenneth Taylor maakte het drietal het spel vanaf het middenveld. De splijtende assist op Akpom was kenmerkend voor het spel van Berghuis vanuit het middenveld.

"Er lag daar gewoon veel ruimte, we hadden daar de overtalsituatie", reageert Berghuis na afloop tegenover Voetbal International. "Als je dan goed speelt via de extra pass, of gelijk, dan krijg je mij daar aan de bal. En dat voelde gewoon goed vandaag, want op die manier was ik veel betrokken in het spel."

De 32-jarige Ajacied voegt de broodnodige creativiteit toe aan het spel van de Amsterdammers, merkt het aanwezige journaille op. "Ik denk dat we daarin wel meer wapens hebben, hoor", antwoordt de 46-voudig international.

"Maar ik ben daarin wel één van de weinige creatievelingen echt met mijn passing", beargumenteert de aanvallende middenvelder, die ook op de rechtsbuitenpositie uit de voeten kan. "Omdat ik stations oversla en de diepte zie, dat hoef ik jullie niet uit te leggen, ik speel al jaren zo. Dat probeer ik aan de ploeg toe te voegen."

Europa League Qualification Ajax AJX 2024-08-29T18:00:00.000Z 20:00 Jagiellonia Bialystok BIA

Berghuis voelt zich prettig in de rol die nieuwe trainer Francesco Farioli voor hem in petto heeft. "Ik ben gewoon blij en krijg gewoon energie van de manier waarop we werken, met deze trainer. Dat geeft me goede energie. Dat probeer je natuurlijk altijd te hebben, maar dit geeft mij gewoon extra geloof, het maakt me hongerig."

Akpom

Akpom was donderdag ontzettend belangrijk met zijn drie doelpunten, maar het is niet geheel ondenkbaar dat de spits een van zijn laatste duels in een Ajax-shirt heeft gespeeld. De Engelsman wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek uit de hoofdstad.

"Ja, dat zou kunnen, ik weet het niet", antwoordt Berghuis op zijn mogelijke vertrek. "Hij heeft zeker zijn kwaliteiten en zijn waarde, dan is het aan hem en aan de club om die beslissing te nemen."

Sutalo

Josip Sutalo zag met Jakov Medic en Borna Sosa zijn Kroatische landgenoten vertrekken. Berghuis voelt zich - samen met Remko Pasveer - geroepen om een beetje op de enige overgebleven Kroaat te letten, zo legt hij uit.

"Dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan", zegt de linkspoot. "Ik vind het ook gewoon leuk. Maar ik weet óók dat als iemand het naar zijn zin heeft en zich goed voelt, het de teamprestatie bevordert. Want dan speelt hij beter, maar dan speel ik ook beter. Dus ik doe eigenlijk alles om ervoor te zorgen dat we op het veld beter zijn."