Stekelenburg spreekt zich uit: ‘Die vergelijking heb ik nooit zo fijn gevonden’

Zaterdag, 20 mei 2023 om 19:44 • Jordi Tomasowa

Maarten Stekelenburg zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière. In een uitgebreid afscheidsinterview met De Telegraaf blikt hij alvast terug op zijn prachtige carrière. Het hoogtepunt voor de inmiddels veertigjarige doelman van Ajax was zonder twijfel het WK van 2010. Verder laat hij weten het nooit fijn te hebben gevonden dat hij werd vergeleken met Edwin van der Sar.

Stekelenburg noemt het een open deur, maar de finale op het wereldkampioenschap in 2010 was vanzelfsprekend zijn hoogtepunt van zijn carrière. “Het is voor weinig spelers weggelegd om een WK-finale mee te maken.”, geeft de routinier aan. “Tegelijkertijd werd het hoogtepunt ook een dieptepunt, want na het laatste fluitsignaal realiseer je je dat je de mooiste wedstrijd van je leven hebt verloren.” Oranje liep WK-winst uiteindelijk mis na verlenging door een treffer van Andrés Iniesta in de 116e minuut.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Stekelenburg over lastig moment: ‘M‘n kinderen en familie werden bedreigd’

Stekelenburg gaat in het uitgebreide interview met De Telegraaf ook in op een blunder die hij maakte in 2016. Lees artikel

Stekelenburg stond na het WK vol in de spotlights. Toch is hij altijd de nuchterheid zelve gebleven. “Iedereen wil de beste zijn. Maar niemand zal mij ooit hebben horen zeggen dat ik de beste was. Ik heb mezelf ook nooit als individu in de topsport neergezet.” De doelman benadrukt dat Oranje toen als team tot de beste ploegen van de wereld behoorde. “Het blijft een teamsport. Als Arjen Robben het niet op zijn heupen had gehad of Wesley Sneijder tegen Brazilië de enige kopbal in zijn interlandloopbaan niet had gemaakt of ik de bal van Kaka niet had gepakt, hadden we niet in de finale gestaan. Je kunt het nooit aan één man ophangen.”

Vergelijking met Van der Sar

Gedurende zijn loopbaan werd Stekelenburg veelvuldig met Van der Sar vergeleken. “Dat heb ik nooit fijn gevonden.”, zegt de Haarlemmer. “Dat is onnodig druk leggen op een sporter. Edwin is een van de beste keepers van de wereld geweest. Moet er altijd maar de vraag zijn of iemand die nieuwe Edwin, de nieuwe Johan Cruijff of de nieuwe Frenkie de Jong is? Dat stempel moeten we niet op een voetballer drukken.”