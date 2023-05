Stekelenburg over lastig moment: ‘M‘n kinderen en familie werden bedreigd’

Maarten Stekelenburg kondigde onlangs aan na dit seizoen een punt achter zijn carrière te zetten. In een uitgebreid afscheidsinterview met De Telegraaf blikt hij alvast terug op zijn prachtige carrière. De veertigjarige doelman van Ajax, die 311 wedstrijden voor de Amsterdammers keepte, kende naast vele hoogtepunten ook enkele dieptepunten.

Stekelenburg zette zichzelf in oktober 2016 in de schijnwerpers, toen het Everton van Ronald Koeman op bezoek ging bij Manchester City. De Nederlandse sluitpost verrichtte enkele waanzinnige reddingen namens the Toffees en wist strafschoppen van Kevin De Bruyne en Sergio Agüero te stoppen, waardoor het Premier League-duel in 1-1 eindigde. Het was de zoveelste keer dat Josep Guardiola er niet in slaagde om Koeman te verslaan.

Enkele dagen eerder kreeg Stekelenburg in het shirt van Oranje echter ook veel kritiek te verduren nadat hij een inschattingsfout maakte bij een afstandsschot van Paul Pogba. Frankrijk won het WK-kwalificatieduel uiteindelijk met 0-1. “Wat er daarna gebeurde op social media ging alle perken te buiten”, geeft Stekelenburg aan. “Mijn kinderen en familie werden bedreigd en ik kreeg zelf verschrikkelijke ziektes toegewenst. Het deed me realiseren dat de maatschappij zwaar is veranderd, zeg maar verhard is. Dezelfde mensen die jou het ene moment de beste keeper van de wereld vinden, schelden je op een ander moment anoniem de huid vol.”

Debuut bij Ajax

Stekelenburg kan zijn debuut bij Ajax in 2002 nog goed herinneren. Hij mocht als negentienjarige in de basis starten in de voorbereiding, omdat de andere twee keepers - Bogdan Lobont en Joey Didulica - geblesseerd waren. “Dan moet je je kans pakken”, blikt de doelman 21 jaar later terug. Zijn officiële debuut voor Ajax was het mooiste moment voor Stekelenburg. “Mijn allereerste wedstrijd voor Ajax leverde meteen een prijs op, want we wonnen met 2-1 van PSV voor de Johan Cruijff Schaal.”