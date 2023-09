Steijn wilde grote naam naar Ajax halen: ‘Alleen Mislintat wilde het niet’

Dinsdag, 19 september 2023 om 08:10 • Wessel Antes

Maurice Steijn wilde Isco (31) deze zomer naar Ajax halen, zo beweert Andy van der Meijde maandagavond als analist bij Veronica Offside. Volgens de ras-Ajacied heeft technisch directeur Sven Mislintat er echter voor gezorgd dat de Spanjaard niet naar de Johan Cruijff Arena kwam. Isco was deze zomer transfervrij op te pikken en tekende eind juli voor een seizoen bij Real Betis. In Sevilla is de vijfvoudig winnaar van de Champions League een vaste basisspeler.

Isco zat vorig seizoen een half jaar zonder club, waarna Betis het deze zomer toch met hem aandurfde. Ajax deed dat niet, omdat Mislintat het niet in de 38-voudig international van Spanje ziet zitten. Van der Meijde kwam maandag met het opvallende nieuws. “Isco, bij Ajax wilden ze hem hebben en hij wilde naar Ajax. Alleen Mislintat wilde het niet.” Tafelgast Wim Kieft kan het nauwelijks geloven. “Isco? Die Spanjaard?” Van der Meijde knikt bevestigend.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax had voor Isco alleen tekengeld en een salaris hoeven neerleggen, daar hij transfervrij was na het ontbinden van zijn contract bij Sevilla. Hoewel hij deze zomer zonder wedstrijdritme aankwam bij Betis, is het Isco gelukt om razendsnel een basisplaats te veroveren bij de huidige nummer tien van LaLiga. In het verleden maakte de aanvallende middenvelder furore bij Real Madrid. Isco speelde 353 officiële duels voor de Koninklijke, waarin hij goed was voor 53 doelpunten en 57 assists. Met Real won de rechtspoot de Champions League (5x), de FIFA Club World Cup (4x), de UEFA Super Cup (3x), de Spaanse landstitel (3x), de Supercopa de España (3x) en de Copa del Rey (1x).

Onderzoek naar Mislintat

Van der Meijde deed maandagavond meer opmerkelijke uitspraken over Mislintat. Hij claimde onder meer dat er een onderzoek is gestart naar de Duitser. “Ik heb in de wandelgangen gehoord dat er een onderzoek is gestart naar Mislintat. Dat is geen grap, dat heb ik echt gehoord. Ze gaan uitzoeken of hij er zelf geld aan verdient.” Vervolgens krabbelde Van der Meijde iets terug na doorvragen van presentator Wilfred Genee. “Dat is wat ik gehoord heb. Ik weet er zelf niets van”, aldus de voormalig rechtsbuiten van Ajax, die klaar is met Mislintat. “Hij moet vandaag nog ontslagen worden.”