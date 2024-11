Sparta Rotterdam wacht nog steeds op de eerste overwinning sinds de terugkeer van Maurice Steijn als trainer. Na nederlagen tegen FC Groningen (1-0) en AZ (1-2) gingen De Kasteelheren zaterdag met 1-0 onderuit bij PEC Zwolle. De Zwollenaren stijgen dankzij de vierde zege van dit seizoen naar plaats twaalf in de Eredivisie, terwijl Sparta op de penibele zestiende plek blijft hangen.

De spelers van PEC Zwolle en Sparta Rotterdam gingen kort voor de aftrap van de ontmoeting in het MAC³PARK stadion weer naar binnen. Er werd achter een groot spandoek vuurwerk afgestoken. Daarnaast werd er gevochten door de harde kern van PEC met enkele stewards, omdat de supporters weigerden om het spandoek in te leveren. Na een korte onderbreking besloot arbiter Ingmar Oostrom om alsnog te laten aftrappen.

Beide teams hielden elkaar redelijk in bedwang in het eerste halfuur in Zwolle. De grootste kans werd genoteerd in minuut 27. Patrick van Aanholt gaf op maat voor op Arno Verschueren, die veel te weinig deed met een kopbal in kansrijke positie. In de slotfase van de eerste helft fungeerde Verschueren als aangever en kreeg Camiel Neghli een opgelegde kans, maar ook de rechtsbenige vleugelaanvaller verzuimde te scoren.

Geen doelpunten derhalve halverwege in Zwolle en een bloedeloze 0-0 lag op de loer. Daar kwam twaalf minuten na de hervatting verandering in. Dylan Mbayo deed het voorbereidende werk en Jamiro Monteiro rondde af, tot grote vreugde van de aanvallende middenvelder, zijn medespelers en de supporters van PEC. De opdracht voor Sparta werd dus nóg moeilijker in het laatste half uur.

De Rotterdammers lieten het er in ieder geval niet bij zitten en zochten het doel van PEC op. Neghli had pech toen zijn inzet van de lijn werd gehaald. Voor de thuisploeg het signaal dat de drie punten absoluut nog niet waren veiliggesteld. Steijn besloot om Verschueren en later ook Van Aanholt naar de kant te halen, en het was duidelijk dat beide routiniers niet blij waren met de wisselbeurt.

Sparta begon nog voortvarend aan het duel in Zwolle, maar verloor gaandeweg de grip op de wedstrijd. Met name na rust was de laagvlieger uit Rotterdam bijzonder onmachtig in aanvallend opzicht. PEC had de zaken goed op orde en zocht met de 1-0 in het achterhoofd naar de tweede treffer op eigen veld.

De Spartanen zetten in de vijf minuten aan blessuretijd nog wel alles op alles, maar het was niet voldoende om de vijfde nederlaag op rij in de Eredivisie af te wenden. Het zal volgende week een stuk beter moeten thuis tegen NAC Breda, dat inmiddels is opgeklommen naar een keurige zevende plaats.