Steijn ontmoet Slot op bijzondere plek: ‘Monden vielen open’

Zondag, 17 september 2023 om 14:55 • Jan Hoeksema • Laatste update: 15:00

Maurice Steijn gebruikte de interlandperiode om een paar dagen op vakantie te gaan naar het Spaanse Ibiza. Op het vliegveld kwam hij collega-trainer Arne Slot tegen, zo vertelt hij voorafgaand aan de wedstrijd FC Twente - Ajax zondagmiddag. Beide managers waren onderweg naar het eiland en ze bleken ook nog eens in hetzelfde vliegtuig te zitten. Voor de camera van ESPN gaat de trainer van Ajax in op het voorval. "Dat was hilarisch."

"We wisten het van elkaar niet," vertelt Steijn. "De monden van die mensen vielen wel open. We waren gewoon lekker aan het kletsen, ook over dat zij al vier punten waren kwijtgeraakt (in de Eredivisie, red.). Al pratende werden we toch gesommeerd om het vliegtuig in te gaan, omdat ze weg wilden. Toen liepen we het vliegtuig in, we waren de laatsten. We zaten niet naast elkaar, maar wel allebei aan het einde van het vliegtuig. Dat was hilarisch."

Maurice Steijn zat met Arne Slot in het vliegtuig en sprak met hem over de lastige seizoensstart?? — ESPN NL (@ESPNnl) September 17, 2023

Sven Mislintat

De trainer ging ook in op de verhalen omtrent hemzelf en directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Steijn en de directeur zouden volgens Mike Verweij van De Telegraaf op een gegeven moment twee weken lang niet met elkaar gesproken hebben. "Het is logisch in een hectische periode dat het weleens schuurt tussen een td en een trainer. Je hebt ook allebei iets andere belangen. Een trainer is er voor de korte termijn, die wil snel resultaat."

"De td kijkt naar de lange termijn", gaat Steijn verder. "En dat geeft weleens spanning. Maar zoals ik van de week al zei, hij is op vakantie geweest, de rest van de staf is een paar dagen weggeweest. En vanaf donderdag hebben we de draad weer opgepakt. Er is al genoeg over gezegd en geschreven. Ik wil me nu concentreren op wat komen gaat."