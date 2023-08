Steijn krijgt niet wat hij wil: ‘Mijn voorkeur uitgesproken, maar niet gebeurd’

Donderdag, 31 augustus 2023 om 20:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:30

Ajax heeft zijn transferbeleid voor deze zomer volledig rond, zo bevestigt Maurice Steijn voorafgaand aan de return in de play-offs van de Europa League tegen Ludogorets. De Amsterdammers gaan Sivert Mannsverk nog overnemen van Molde FK en zijn dan klaar op de transfermarkt. Steijn geeft voor de camera van Ziggo Sport toe niet volledig zijn zin te hebben gekregen. "Ik heb mijn voorkeur uitgesproken. Door verschillende redenen is dat niet gelukt of gebeurd", zegt de trainer van Ajax.

Steijn hamerde bij directeur voetbalzaken Sven Mislintat op nieuwe spelers met de Nederlandse nationaliteit, maar kreeg alleen Branco van den Boomen. De overige tien aankopen bezitten allemaal een buitenlandse nationaliteit, waarvan liefst negen verschillende. "Ik heb mijn voorkeur uitgesproken, maar het is wat het is. Dan gaan we er met deze groep het beste van maken. Het gaat in eerste instantie om kwaliteit. Dat is waar. Maar als je dezelfde kwaliteit kunt halen met Nederlandse nationaliteit, dan heeft dat mijn voorkeur."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Het zijn ook nog eens tien verschillende nationaliteiten, dus dat kan het lastig maken." Toch ziet Steijn perspectief. "Er is wel een grote kern gebleven. Ook als je ziet wie er vanavond in het veld staan: toch zes, zeven jongens uit de eigen opleiding. De posities die vrijgevallen zijn gaan we invullen met de nieuwe spelers, zo simpel is het."

Ajax mist Steven Berghuis donderdag tegen Ludogorets. "Berghuis is te ziek om te starten. Ik hoop dat hij door de warming-up komt en dan kan ik hem nog brengen in de tweede helft." Mohammed Kudus, vorige week goed voor een hattrick tegen Ludogorets (4-1 winst), is verkocht aan West Ham United. "Kudus is een speler voor wie het publiek naar het stadion komt. Geweldige acties die hij steeds meer koppelde aan rendement."

"Op rechts start Carlos Forbs vandaag", verduidelijkt Steijn. "Hij is beter aan de linkerkant, maar Steven Bergwijn is daar voor mij echt de nummer één. Op rechts is het momenteel nog dun, ook omdat een aantal spelers nog niet beschikbaar is. Berghuis nog niet, en Georges (Mikautadze, red.) ook nog niet."

Opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Medic, Hato, Wijndal; Tahirovic, Taylor, Van den Boomen; Forbs, Brobbey, Bergwijn.

Opstelling Ludogorets: Sluga; Witry, Sonko-Sundberg, Verdon, Heister; Yordanov, Goncalves, Piotrowski; Caio Vidal, Rwan Seco, Tekpetey.