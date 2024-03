Steijn krijgt bepaald geen aanbeveling: ‘Alles wat ik niet van een trainer wil’

Suleyman Öztürk heeft zo zijn bedenkingen bij een eventuele aanstelling van Maurice Steijn bij sc Heerenveen, als opvolger van de deze zomer vertrekkende Kees van Wonderen. Steijn heeft reeds gesproken met de clubleiding van de Friezen, al is er nog geen definitief akkoord bereikt.

"Maurice Steijn is trainer geweest bij allerlei clubs, VVV-Venlo en Sparta, en heeft daar een bepaalde reputatie opgebouwd", opent Öztürk het item over de clubloze trainer maandag in VI Uncensored. "Een zodanige reputatie dat je bij Ajax kan belanden."

"Maar als je gaat kijken wat je van een trainer wil... Althans, als ik naar een trainer kijk en wat ik van hem zou willen. Dan is het eigenlijk alles wat Maurice Steijn niet is. En dan denkt Heerenveen: fijn, die moeten we hebben. Dat vind ik dan knap", analyseert de journalist met gevoel voor cynisme.

"Het is heel makkelijk om van buitenaf naar deze periode bij Ajax of Maurice Steijn te trappen. Laat het hem maar zien bij Heerenveen", geeft Öztürk Steijn toch het voordeel van de twijfel. "Ik bedoel: Heerenveen is ook een club waar je moet presteren, dus laat het maar zien."

Ranieri

"Claudio Ranieri is ook een keer uitgelachen, maar is gewoon kampioen geworden met Leicester City. Gary Lineker (fan van Leicester, red.) was toen heel chagrijnig over de aanstelling van Ranieri: 'Is dit alles wat jullie kunnen doen? Bij deze trainer uitkomen, Ranieri?' Dus misschien maakt Maurice Steijn Heerenveen wel kampioen", zegt Öztürk met een glimlach op zijn gezicht.

Gesprek

Demeldde vrijdag dat Heerenveen en Steijn een oriënterend gesprek hebben gevoerd. "Maurice was geïnteresseerd in ons verhaal. Het was een prima gesprek", zei directeur Ferry de Haan na afloop.

De regionale krant meldt maandag dat ook Rick Kruys in beeld is bij Heerenveen. Kruys is bezig aan zijn laatste maanden bij VVV-Venlo en is de volgende naam die wordt genoemd als volgende trainer in het Abe Lenstra Stadion.

