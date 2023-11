Steijn is heel duidelijk als hij vraagt krijgt over interesse uit Bundesliga

Sem Steijn weet niets van de vermeende belangstelling van Werder Bremen. Diverse Duitse media melden dit weekeinde dat de nummer twaalf in de Bundesliga interesse heeft in de smaakmaker van FC Twente, die naar eigen zeggen nog niet is benaderd vanuit Bremen.

"De focus ligt natuurlijk bij Twente. Maar van de week kwamen er allemaal berichten over Werder Bremen. Wat klopt daar van? Of is het niet waar?", vraagt verslaggever Pascal Kamperman van ESPN aan Steijn na het 1-1 gelijkspel van Twente, met opnieuw een treffer van de aanvallende middenvelder, op bezoek bij FC Utrecht.

"Dat heb ik ook alleen maar gelezen, meer niet", antwoordt Steijn in de catacomben van De Galgenwaard. "Ik heb het ook maar gelezen, ik wist het niet eens. Het is dat Youri (Regeer, red.) het tegen me zei. Hij zei: 'Ga je naar Werder?'", waarop Kamperman direct zegt dat Regeer niet zijn zaakwaarnemer is.

"Nee, nee, dat zou hij wel willen", countert Steijn met een kwinkslag. "Hij mag die transfer wel regelen hoor, maar ik weet van niks. Nee hoor, geintje. Ik weet van niks en heb het alleen maar gelezen." Kamperman wil graag op de hoogte blijven van de geruchten. "Als het wel zo is, horen we het wel, hè?" Steijn gaat daar niet in mee, al is zijn reactie met een knipoog veelzeggend. "Nee, dan hoor jij het ook niet. Nee, hoor", om vervolgens met een glimlach weg te lopen.

Duitse interesse

Volgens de Duitse website Deichstube zou Werder de ontwikkeling van Steijn bij Twente met serieuze interesse volgen. Scouts hebben de pas 21-jarige middenvelder, met een contract tot medio 2025 in Enschede, al enkele keren aan het werk gezien. De verwachting is dat Werder in januari, wanneer de transfermarkt weer opengaat, concreet wordt voor Steijn.

Steijn werd door Twente in de zomer van 2022 transfervrij opgepikt bij ADO Den Haag. Zijn eerste seizoen in de Grolsch Veste sloot de middenvelder af met 6 doelpunten in 37 duels in alle competities. Na vijftien duels dit seizoen heeft Steijn dat aantal al overtroffen: 6 goals in de Eredivisie en 2 treffers in de voorronde van de Conference League.

De door Werder begeerde Steijn was zondagmiddag opnieuw trefzeker in het shirt van Twente. Hij bleef na een halfuur spelen koelbloedig vanaf elf meter en schoot raak. De rake inzet van Steijn leverde de Tukkers een punt op tegen Utrecht, dat kort daarvoor aan de leiding was gekomen via Oscar Luigi Fraulo.