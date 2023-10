Steijn en Van Gaal werkten eerder al eens samen: ‘Dat was smullen’

Woensdag, 4 oktober 2023 om 19:43 • Sam Vreeswijk

Maurice Steijn is blij dat Louis van Gaal aan de slag gaat bij Ajax. Dinsdag maakte de Amsterdamse club bekend dat Van Gaal de Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax gaat adviseren over voetbaltechnische zaken. Op de persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel met AEK Athene ging Steijn woensdag in op de nieuwe functie van Van Gaal.

“Geweldig”, was de reactie van Steijn op de komst van Van Gaal. “Onwijs mooi nieuws. Iemand van zijn statuur met de ervaring die hij heeft op allerlei niveaus in allerlei landen, een echte Ajacied, die de club en de RvC wil adviseren. Dat is denk ik geweldig nieuws.”

Het is volgens Steijn goed mogelijk dat ook hij af en toe om advies van de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal gaat vragen. “Als je dit soort iconen kan raadplegen, die gepokt en gemazeld zijn en weten waar Ajax voor staat... Dan zou het heel dom zijn als wij als staf ons voordeel daar niet uit zouden halen.”

Zo’n tien jaar geleden, toen hij nog hoofdtrainer bij ADO Den Haag was, had Steijn al regelmatig contact met Van Gaal, vertelt hij. Van Gaal was op dat moment bondscoach van het Nederlands elftal.

Steijn: “Dat had er ook mee te maken dat hij toen een paar keer in het ADO-stadion trainde, en wat spelers van mij nodig had als hij mensen tekortkwam. Maar dat contact was toen heel warm, en ik hoop dat we dat weer op kunnen pakken.”

Op de vraag van NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg of de samenwerking met Van Gaal toen ‘smullen’ was, antwoordt Steijn: “Zeker. Als je aan het begin van je carrière staat... Ik doe nog steeds mijn voordeel met al die tips en gesprekken met hem.”

Van Gaal reageerde zelf dinsdag al op zijn nieuwe functie bij Ajax. "Ik wil Ajax graag helpen. Mijn leven speelt zich voor een groot deel af in Portugal en dat laat zich goed combineren met deze rol als externe adviseur. De sportieve weg omhoog moet worden ingezet en daar kunnen en moeten we allemaal een bijdrage aan leveren."