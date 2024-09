Sporting Portugal tankt vertrouwen richting PSV; Gyökeres ziet reeks eindigen

Sporting Portugal heeft vrijdagavond uitstekende zaken gedaan in de competitie. Op bezoek bij Estoril wonnen de manschappen van trainer Rúben Amorim met 0-3. Geny Catamo, Hidemasa Morita en Daniel Bragança scoorden voor de uitploeg. Viktor Gyökeres kwam voor het eerst in negen duels níét tot scoren.

Bijzonderheden:

Catamo opende de score. De aanvaller uit Mozambique werd bereikt door Matheus Reis en rondde in volledige vrijheid in de zestien af in de korte hoek: 0-1.

Een prima start voor Sporting, dat zijn voorsprong zeven minuten na de openingstreffer verdubbelde. De Japanner stapte slim naar achteren in de zestien van Estoril en dat bleef ook niet onopgemerkt bij Trincão, die de bal bij de Morita bracht. De middenvelder schoof beheerst binnen: 0-2.

Geen doelpunt dus voor Gyökeres, die een kwartier voor tijd naar de kant werd gehaald door Amorim. Vanaf de bank zag de Zweed hoe Trincão in blessuretijd zijn tweede assist bijschreef. Bragança ramde het leer achter de doelman van Estoril, die voor de derde en laatste keer moest vissen: 0-3.

Sporting wint zodoende ook zijn zevende duel en is de nog foutloze koploper in Portugal. Op dinsdag staat de coëfficiëntenkraker op het programma tegen PSV. De Eindhovenaren spelen zaterdag eerst nog tegen Willem II.