Chelsea smijt wéér met geld: 75 miljoen euro voor talenten van Sporting Portugal

Geovany Quenda en Dário Essugo ruilen Sporting Portugal in voor Chelsea, zo maakt de Portugese topclub wereldkundig in een officieel statement. The Blues maken bijna 75 miljoen euro over voor de komst van de vleugelaanvaller en de middenvelder.

In het transferbericht dat door Sporting is gepubliceerd valt te lezen dat het exacte transferbedrag 74.408.816 miljoen euro en 32 cent bedraagt. In Portugal schrijft de wet voor dat clubs financiële overeenkomsten publiekelijk moeten verantwoorden.

Voor de pas zeventienjarige Quenda legt Chelsea het grootste bedrag neer: 50.777.700 miljoen euro. Sporting toucheert wellicht nog anderhalf miljoen euro aan toekomstige bonussen. Quenda speelt volgend seizoen op huurbasis in Lissabon en meldt zich medio 2026 in West-Londen.

De verkoop van Essugo levert Sporting 22.272.275 miljoen euro op. Rondom de middenvelder (20) is geen bonusregeling afgesloten. De controlerende middenvelder maakt het seizoen als huurling af bij Las Palmas, om daarna de overstap naar Chelsea te maken.

Manager Enzo Maresca beschikt met Enzo Fernández en Moisés Caicedo al over twee controleurs op zijn middenveld. Voor het duo legde Chelsea in 2023 bijna 240 miljoen euro neer.

Chelsea heeft dus ruim 50 miljoen euro over voor Quenda, maar daarmee groeit het talent van Sporting niet uit tot de duurste aankoop van de Londense club. De buitenspeler, ook als wingback inzetbaar, komt wel de top twintig binnen met het forse bedrag.

Fernández is met 121 miljoen euro de duurste aanwinst uit de clubgeschiedenis. Caicedo (116 miljoen) en Romelu Lukaku (113 miljoen) maken de top drie op Stamford Bridge compleet.