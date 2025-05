Sport Bild plaatst twee Nederlanders in top 10 slechtste aankopen van dit Bundesliga-seizoen

Bild Sport heeft een lijst gepubliceerrd met de beste en slechtste zomertransfers van dit seizoen in de Bundesliga. In de lijst met slechtste aankopen zijn twee Nederlanders opgenomen: Dani de Wit en Lutsharel Geertruida.



In de lijst met beste aankopen zijn geen Nederlanders te vinden. Volgens de grootste krant van Duitsland is Tim Kleindienst van Borussia Mönchengladbach de beste aankoop van het seizoen gebleken. Hij kwam voor slechts zeven miljoen euro over van FC Heidenheim en schoot zestien keer raak in de Bundesliga.



Op plaats twee van beste aankopen staat Sehrou Guirassy. De spits, die Sven Mislintat ooit naar Ajax wilde halen, maakte er 19 in de Bundesliga en 13 in de Champions League. Hij kwam voor achttien miljoen euro over van VfB Stuttgart.

Bayern München-aanwinst Michael Olise maakt de top 3 compleet. De Franse buitenspeler kwam voor 55 miljoen euro over van Crystal Palace en had met vijftien doelpunten en negentien assists een groot aandeel in het kampioenschap van de club.



Op plek vier tot en met tien staan respectievelijk Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Kaishu Sano (FSV Mainz 05), Nick Woltemade (VfB Stuttgart), Alexis Claude-Maurice (FC Augsburg), Leopold Querfeld (Union Berlin), Mohamed Amoura (VfL Wolfsburg) en Morgan Guillavogui (St. Pauli).



De lijst van slechtste aankopen wordt aangevoerd door João Palhinha. De middenvelder werd door Bayern München voor vijftig miljoen euro overgenomen van Fulham, maar maakt totaal geen indruk in Zuid-Duitsland en zit alleen maar op de bank.



Robin Hranac volgt. Hij kwam voor acht miljoen van Viktoria Plzen naar TSG Hoffenheim, maar speelde slechts vier duels, en dat terwijl hij niet geblesseerd raakte. Zijn laatste duel dateert van 4 februari.



Dan komt Dani de Wit op plek drie. “Hij moest de nieuwe aanvalsleider worden van VfL Bochum. Hij verdient heel veel geld, maar we zien er weinig van terug. Onder de nieuwe trainer speelt hij amper: sinds november slechts twee keer.” De Wit gaat Bochum naar alle waarschijnlijkheid alweer verlaten en is in gesprek met FC Utrecht.



Geertruida wordt door Sport Bild op de achtste plaats gezet. “Hij moest het gat opvullen dat Mo Simakan (vertrokken naar Al-Nassr) had achterglaten. Het lukte hem niet op sportief gebied en niet op mentaal gebied. Hij wisselt basisplaatsen af met invalbeurten.” Geertruida werd voor twintig miljoen euro overgenomen van Feyenoord.