'Spelers van FC Barcelona en Benfica slaan in spelerstunnel op elkaar in: politie treedt op'

Het werd na afloop van het waanzinnige Champions League-duel tussen FC Barcelona en Benfica wat ongezellig. In de spelerstunnel liepen de gemoederen hoog op en moest de politie zelfs ingrijpen om een escalatie van een handgemeen te voorkomen, schrijft Mundo Deportivo.

Het werd dinsdagavond in het Estadio da Luz een ongekende thriller, een wedstrijd met veel verhalen. De hattrick van Vangelis Pavlidis was zo'n verhaal, net als het dubieuze optreden van scheidsrechter Danny Makkelie.

De negen goals en de waanzinnige comeback van FC Barcelona grepen uiteraard de headlines. De ploeg van Hansi Flick keek na 77 minuten voetballen tegen een 4-2 achterstand aan. Na 96 minuten spelen bleek de eindstand 4-5.

Raphinha schoot de bal in de slotseconde tegen de touwen en beslechtte zo het pleit. Arthur Cabral stond woest langs de zijlijn, klaar om in te vallen, maar kreeg voor hij dat kon doen een rode prent van Makkelie.

Na afloop was de emotie in de spelerstunnel nog niet bedaard. Raphinha was de kop van jut en werd beledigd door de Benfica-spelers, zo zei hij tegen Movistar. "Ik ben iemand die iedereen respecteert, maar toen ik het veld verliet waren er mensen die mij beledigden."

"Ik reageerde daarop. Ik weet dat ik het niet zou moeten doen, maar ik reageerde daarop. Uiteindelijk raken we allemaal geïrriteerd. Benfica raakte ook een beetje geïrriteerd. Ze hadden de situatie kunnen begrijpen, maar ze gaven er de voorkeur aan om mij te beledigen."

MARCA beschrijft de situatie in de spelerstunnel. "Spelers van de twee teams kwamen vervolgens met elkaar in botsing en de stadionbeveiliging moest ingrijpen." Volgens Mundo Deportivo kwam de politie er zelfs aan te pas.

"Sommige spelers van Benfica beledigden Raphinha en de politie moest ingrijpen om verdere problemen te voorkomen", kopt de Spaanse sportkrant. "Deze incidenten dwongen de Portugese politie om in te grijpen, zodat de vechtpartij niet escaleerde."