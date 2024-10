‘Speler van Manchester City opgepakt in Madrileense nachtclub na stelen mobiel’

Matheus Nunes is een maand geleden opgepakt in Madrid na het stelen van een telefoon, zo beweert het Spaanse MARCA. De 26-jarige middenvelder van Manchester City was er niet van gediend dat iemand ongevraagd een foto van hem maakte.

De zestienvoudig international van Portugal was begin september een paar dagen vrij en vierde dat met een trip naar Madrid. Daar bracht Nunes een bezoekje aan nachtclub La Riviera. Toen de middenvelder op het toilet plotseling gefotografeerd werd, liep de situatie uit de hand.

Nunes pakte de telefoon af en weigerde het toestel terug te geven. Nadat het slachtoffer melding had gemaakt, werd de in Rio de Janeiro geboren rechtspoot rond 05.30 uur aangehouden door twee agenten.

Uiteindelijk werd Nunes geboeid en zelfs meegenomen naar een plaatselijk politiebureau. Na een verhoor van een paar uur mocht the Citizen pas vertrekken.In Spanje verwacht men dat Nunes nog aangeklaagd en berecht zal worden, daar het 58-jarige slachtoffer actie wil ondernemen.

De Engelse media smullen van het verhaal over Nunes, die zes dagen na het incident slechts een minuut inviel tegen Brentford (2-1 winst). In de daaropvolgende wedstrijden tegen Inter (0-0) en Arsenal (2-2) maakte manager Pep Guardiola geen gebruik van zijn diensten.

Op 24 september kreeg Nunes wel een basisplaats tijdens het EFL Cup-duel met Watford (2-1 winst). De Braziliaan was verantwoordelijk voor de tweede treffer van de Europese grootmacht. Dinsdagavond stond Nunes ook weer in de basis tegen Slovan Bratislava (0-4 winst).

Manchester City nam Nunes vorige zomer voor 62 miljoen euro over van Wolverhampton Wanderers. Sindsdien wordt hij voornamelijk gebruikt als roulatiespeler. In het Etihad Stadium ligt Nunes nog tot medio 2028 vast.