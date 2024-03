Speler van Man United haalde uit naar Onana: ‘Ga je er ook nog eentje stoppen?’

André Onana is op een training van Manchester United toegesproken door een speler van Manchester United, zo weet The Athletic te melden. Het incident vond enkele maanden geleden plaats, toen Onana op zijn zachtst gezegd niet in de beste vorm uit zijn carrière stak.

Volgens het voetbalmedium uit Engeland heeft een speler op de training van the Mancunians naar Onana geroepen: “Ga je ook nog een bal tegenhouden?”

Om welke speler het gaat, wordt in de berichtgeving niet duidelijk gemaakt. Wel stelt The Athletic dat het gaat om een ‘jeugdspeler met weinig minuten voor het eerste team.’

Ondanks de blunders van Onana, liet manager Erik ten Hag zijn pupil niet vallen. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. In 2024 is Onana een van de belangrijkste spelers van Manchester United.

Na afloop van het FA Cup-duel met Nottingham Forest sprak Ten Hag lovende woorden over de Kameroense doelman. “Hij doet het heel erg goed.”

“Hij heeft een aantal hele goede Premier League-wedstrijden achter de rug. Het gaat steeds beter. Dit moet de basis zijn en vanaf hier moet hij zich omhoog werken”, aldus de voormalig coach van onder meer FC Utrecht en Ajax.

Eric Steele, voormalig doelman van Manchester United, kan het stroeve begin van Onana verklaren. “Hij komt uit de Serie A. Het tempo is daar eenmaal lager dan in de Premier League. Natuurijk is het even wennen.”

