Speler van Feyenoord biedt zijn excuses aan bij fans na 6-0 zege op Ajax

Gimenez lijkt een van de weinige Feyenoorders die met gemengde gevoelens terugkijkt op de met 6-0 gewonnen Klassieker. Na afloop van de zege op Ajax biedt de spits van de Rotterdammers via zijn socialmediakanalen zijn excuses aan voor de uitblijvende doelpunten. Hij kwam tegen Ajax niet tot scoren.

“History in De Kuip!”, zo begint Gimenez. “Bedankt voor alle steun. Ik weet dat jullie doelpunten van mij verwachten en de afgelopen periode heb ik jullie in de steek gelaten. Ik wil jullie alleen vertellen dat ik van deze club houd en dat ik altijd voor dit shirt zal strijden. Geniet ervan, Kameraden”, aldus de Mexicaan.

History in De Kuip! Thank you for all the support. ????? I know that you expect goals from me and in the last time I’ve let you all down… I can only tell you guys that I’m in love with this club and that I will fight for this shirt always. Enjoy it, Kameraden ??????? pic.twitter.com/jhgXGruqR9