Speler van FC Twente gaat voor Marokko spelen: ‘Dat gevoel heb ik niet bij het Wilhelmus’

Younes Taha gaat zijn interlands voor Marokko spelen, zo vertelt de 21-jarige buitenspeler van FC Twente in de podcast Inside the Box. Taha speelt zijn jeugdinterlands al namens Marokko en gaat niet meer switchen.

Taha debuteerde in maart 2023 als speler van PEC Zwolle in Marokko Onder 23. Inmiddels staat de teller op elf jeugdinterlands, waarin de linkspoot goed was voor drie doelpunten en drie assists.

Met Marokko Onder 23 won Taha vorig jaar de Afrika Cup, de eerste officiële prijs in zijn carrière. De middenvelder annex buitenspeler geeft aan dat zijn keuze voor de Atlasleeuwen definitief is.

“Ik heb altijd honderd procent achter mijn keuze voor Marokko gestaan”, zegt Taha. “Natuurlijk ben ik in Nederland opgegroeid. Ik woon hier en spreek de taal. Alles wat ik heb is hier, maar ik heb altijd al voor Marokko willen spelen.”

Taha gaat verder. “Vooral als je kijkt wat Marokko op het laatste WK heeft gedaan... Het is mooi om te zien dat je vaderland het zo goed doet. Toen ik voor het eerst opgeroepen werd en het volkslied moest zingen gaf mij dat een ander gevoel.”

“Dat gevoel zou ik denk ik niet krijgen bij het Wilhelmus”, aldus Taha. “Dat is de waarheid, zo denk ik oprecht. Vooral als je 50.000 man dat hoort zingen. Dat geeft echt een ziek gevoel.”

Twente nam Taha vorige zomer voor zo’n 1,2 miljoen euro over van PEC. Sindsdien speelde hij 29 officiële wedstrijden namens de Tukkers. Daarin wist Taha drie keer te scoren. Eenmaal fungeerde hij als aangever.