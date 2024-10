Speler van FC Barcelona weigert te stoppen met roken: ‘Ik ben wie ik ben’

Wojciech Szczesny zal ook als contractspeler van FC Barcelona regelmatig een sigaret opsteken, zo laat hij weten in gesprek met de Catalaanse krant Mundo Deportivo. De 34-jarige doelman is niet van plan zijn leefstijl aan te passen nu hij in het Spotify Camp Nou heeft getekend.

Szczesny werd begin deze maand gepresenteerd bij Barça nadat Marc-André ter Stegen zwaar geblesseerd raakte. De Poolse goalie had zijn handschoenen eigenlijk al aan de wilgen gehangen, maar is inmiddels weer topsporter.

In zijn tijd bij Arsenal en Juventus was al bekend dat Szczesny af en toe een sigaret opsteekt. De doelman zelf snapt het probleem niet. “Het gaat niemand wat aan als ik rook. Het heeft geen invloed op mij. Wat ik doe op het veld is vervolgens twee keer zo hard werken.”

Szczesny heeft wel een duidelijke regel voor zichzelf opgesteld. “Ik doe het niet in het zicht van kinderen, zodat het geen slechte invloed op hen heeft.” De Pool vindt het grappig als mensen zeggen dat hij zijn leefstijl moet aanpassen. “Dan kunnen ze nog eens nadenken, want ik ben wie ik ben.”

“Ik ben mijn hele leven zo geweest en dit soort dingen gaat niemand wat aan. Ik wil beoordeeld worden als keeper en niet omdat ik op zoek ben naar verhalen waar niemand echt om geeft”, besluit Szczesny.

Szczesny is direct inzetbaar voor Barcelona. Door de jaren heen bouwde de 84-voudig international een behoorlijke staat van dienst op in het mondiale voetbal.

Namens Brentford, Arsenal, AS Roma en Juventus kwam Szczesny al op 542 officiële wedstrijden in het clubvoetbal. Met de club uit Turijn werd hij driemaal landskampioen van Italië.