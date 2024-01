Speler ontbreekt op training: doorslaggevende week voor transfer naar Feyenoord

Isak Alemayehu Mulugeta traint momenteel apart van de selectie bij Djurgardens IF. Het zeventienjarige toptalent uit Zweden nadert een transfer naar Feyenoord, zo bevestigt sportief directeur Bosse Andersson aan Fotbollskanalen. Het lijkt erop dat Feyenoord inzet op een huurdeal met optie tot koop voor Mulugeta.

Andersson spreekt tegenover het Zweedse medium opvallend open over de naderende transfer van Mulugeta. “Isak traint in de gym. Het is geen geheim dat we een gesprek hebben gehad met Feyenoord en wat dat betreft is deze week behoorlijk doorslaggevend.”

Volgens de Zweedse directeur hebben de feestdagen voor vertraging gezorgd. “Als er geen weekenden en nieuwjaar tussen hadden gezeten, was hij misschien al wel in Rotterdam geweest. Nu nog niet”, aldus Andersson.

Mulugeta ligt bij Djurgardens nog tot medio 2025 vast en is volgens Transfermarkt slechts 200.000 euro waard. Toch wil Feyenoord de aanvallende middenvelder annex buitenspeler eerst huren. Wel hoopt de Stadionclub daarbij een optie tot koop te bedingen.

Andersson staat daarvoor open. “Dat kan een hele goede oplossing zijn. Als je de speler in het midden zet en de club hoort, dan is dat geen slechte optie.” Mulugeta is een jeugdproduct van Djurgardens, dat tot dusver twee duels speelde in de hoofdmacht. Hij is al jaren jeugdinternational van Zweden, maar kan in de toekomst ook voor de nationale elftallen van Ethiopië en El Salvador kiezen.

Mulugeta is geen onbekende voor Feyenoord. De Zweed liep twee jaar geleden al eens stage op Varkenoord. Tijdens die stage wist hij dus zoveel indruk te maken, dat de kampioen van Nederland zich dus opnieuw in Zweden heeft gemeld voor zijn diensten. Mocht Mulugeta inderdaad de overstap naar Rotterdam maken, dan kan hij aansluiten bij Feyenoord Onder 21.

Eerder meldde 1908.nl al dat Feyenoord reeds een contract heeft klaarliggen voor het Zweedse toptalent. De zestienvoudig kampioen van Nederland is momenteel in onderhandeling met de Zweedse subtopper, al lijkt er snel witte rook te komen vanuit De Kuip.

